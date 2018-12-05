أمريكا تزيد المساعدات الاقتصادية للأردن بنسبة 57% في 2018

نشر الأربعاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)--رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، قيمة المنحة النقدية، والمساعدات الاقتصادية، التي تقدمتها للأردن بنسبة تصل إلى 57%، خلال عام 2018، لتصل إلى 745.1 مليون دولار، مقارنة بملبغ 475 مليون دولار العام الماضي.

ووقعت حكومتا الأردن والولايات المتحدة، الثلاثاء، اتفاقية منحة الدعم النقدي المباشر للخزينة الأردنية بقيمة 745.1 مليون دولار، وذلك ضمن برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية للعام 2018، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وبحسب الوكالة، تمثل قيمة المنحة الأمريكية لعام 2018، رقما غير مسبوق في تاريخ المنح النقدية الأمريكية للمملكة الأردنية، والبالغة قيمتها العام الماضي 475 مليون دولار.

وبحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وقع الاتفاقية، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية الدكتورة ماري قعوار، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالوكالة الدكتور جيم بارنهارت وبحضور وزير المالية عزالدين كناكرية وعدد من المسؤولين.

وسيتم استثمار هذه المنحة لدعم مشاريع تنموية ذات أولوية مدرجة بقانون الموازنة العامة لعام 2018، ما سيُسهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ومن المتوقع تحويل قيمة هذه المنحة إلى حساب الخزينة قبل نهاية العام الحالي.

وبذلك يبلغ إجمالي المساعدات الاقتصادية غير العسكرية، المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة لعام 2018 حوالي 1.08 مليار دولار، والتي خصّصها الكونغرس الأمريكي للمملكة ضمن موازنة الولايات المتحدة للسنة المالية 2018، بزيادة حوالي 330 مليون دولار عن قيمة المساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الأمريكية للمملكة خلال الفترة 2018-2022 والتي جرى توقيعها بين الجانبين في شهر فبراير/شباط الماضي.

وسيتم استخدام المبلغ المتبقي من المساعدات الاقتصادية والبالغ 336.5 مليون دولار في دعم التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة القطاع الاجتماعي، وتعزيز الديمقراطية.

وقالت وزيرة التخطيط الأردنية الدكتورة ماري قعوار، إن الدعم الأمريكي المتواصل والمتزايد، يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرة إلى أن زيادة التعاون بين البلدين في شتى المجالات، سيكون له أثر كبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.

وأوضحت أن المنحة ستكون جزءًا من موازنة 2018، وهي عبارة عن مشاريع تنموية في قطاعات خدمية واقتصادية، مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي، وزيادة التنافسية وتعزيز الصادرات، وإيجاد فرص عمل.

وقال وزير المالية الأردني عزالدين كناكرية، إن المنحة ستحول إلى خزينة بلاده بعد نحو 10 ايام من التوقيع، مشيرا إلى أن المنحة ستسهم في خفض عجز الموازنة وتمويل المشاريع الرأسمالية.

وأضاف أنه تم رصد منح بمبلغ 900 مليون دينار (1.2 مليار دولار)، من دول خليجية وأوروبية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم الحجم الأكبر من المنح.

من جهته، أكد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الأردن الدكتور جيم بارنهارت، أن المنحة التي تم توقيع عليها بقيمة 745 مليون دولار، تعد أكبر منحة تقدمها الولايات المتحدة لأي دولة في العالم، الأمر الذي يعكس قوة الشراكة بين البلدين، وثقة الولايات المتحدة بجهود الملك عبدالله الثاني، وبرامج الاصلاح التي تنفذها الحكومة.