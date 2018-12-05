اتفاقيات تمويل لمشروع نفطي كويتي عماني بـ4.6 مليار دولار

نشر الأربعاء ، 05 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- وقعت مصفاة الدقم وهي مشروع عماني كويتي مشترك، 7 اتفاقيات مع مجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية، تحصل بموجبها على قروض تصل قيمته الإجمالية إلى 4.6 مليار دولار، لتمويل مشروع مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، المشترك بين شركة النفط العُمانية، وشركة البترول الكويتية.

وبحسب الموقع الرسمي لمصفاة الدقم على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد تم الثلاثاء توقيع اتفاقيات القروض، مع 29 بنكا ومؤسسة تمويل، من 13 دولة، وبضمانات من 3 مؤسسات تمويل صادرات عالمية.

وتمتد مصفاة الدقم على مساحة تبلغ أكثر من 2000 فدان، أما طاقتها الإنتاجية فتبلغ 230 ألف برميل في اليوم، وتشكل حجر الأساس للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، المركز الصناعي الجديد في عمان.

وتتوزع القروض التي حصلت عليها المصفاة، بواقع 1.43 مليار دولار، من مؤسسات التمويل التجارية العالمية، و490 مليون دولار، من مؤسسات التمويل التجارية المحلية.

وساهمت مؤسسات التمويل الإسلامية بقرض قيمته 890 مليون دولار، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية بقرض 700 مليون دولار، ووكالة تمويل الصادرات الإسبانية بـ500 مليون دولار، ووكالة تمويل الصادرات الكورية الجنوبية بقرض قيمته 600 مليون دولار.

ومولت البنوك المحلية والإقليمية العاملة في السلطنة ودولة الكويت المشروع بحصة بلغت 43% من القيمة الإجمالية للقرض.

من جانبه، قال نبيل بورسلي الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية العالميه ورئيس مجلس إدارة مصفاة الدقم، إن الحصول على التمويل يعكس مدى ثقة مؤسسات التمويل المحلية والإقليمية والدولية في العلاقات الاقتصادية المتميزة بين الكويت وسلطنة عمان.

وأضاف أن رؤية مصفاة الدقم المستقبلية تركز على تعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودفع البلدين إلى تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي بشكل متوازن.

ورأى المهندس هلال بن علي الخروصي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصفاة الدقم، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيكون محركاً اقتصادياً للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأن مشروع المصفاة والصناعات البتروكيماوية سيفتح مجالات أوسع لتطوير العديد من الصناعات التحويلية الجديدة، والمساهمة في توفير فرص العمل من خلالها.

وقال المهندس خالد المشيلح، نائب رئيس شركة البترول الكويتيه العالميه لتطوير الأعمال ومشاريع الشراكة، إن البنوك الكويتيه شاركات بفاعلية في عملية تمويل المشروع، وبنسبة 32% من القيمة الإجمالية للقرض.

وأشار مبارك النعماني، الرئيس المالي لشركة مصفاة الدقم، إلى أن عملية تمويل المشروع، تمثل أكبر عملية تمويل متوافقة مع الشريعة الاسلامية في تاريخ سلطنة عمان، عبر مجموعة من المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية.

وأوضح، أنه تم توفير هذا التمويل عن طريق 29 مؤسسة تمويل من 13 دولة وبضمانات من ثلاث مؤسسات تمويل صادرات عالمية كبرى.

وأضاف، أن قيمة القرض تمثل 56% من إجمالي التمويل المطلوب للمشروع، كما أن 70% من القروض تم الحصول عليها من بنوك تجارية وبدون ضمانات من مؤسسات تمويل الصادرات، وهو ما يعكس ثقة الممولين العالميين والإقليميين والمحليين في اقتصاد السلطنة، وكذلك ثقة المستثمرين بنجاح المشروع.