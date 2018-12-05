ترامب يغرد عن أوبك: العالم لا يريد ارتفاع أسعار النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن أمله في أن "تُبقي" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) "تدفقات النفط كما هي"، مشددا على أن "العالم لا يريد ارتفاع أسعار النفط".

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب، الأربعاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك قبيل اجتماع دول أوبك في فيينا، الخميس.

وكتب ترامب: "نأمل أن تبقي أوبك تدفقات النفط كما هي، وليست مقيدة"، مضيفا أن "العالم لا يريد أن يرى، أو يحتاج، إلى ارتفاع أسعار النفط!".