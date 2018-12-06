أعضاء أوبك يفشلون في التوصل إلى اتفاق باجتماع الخميس

فيينا (CNN)-- لم يتمكن أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" من التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الخميس في فيينا حول حجم الإنتاج الذي يرغبون في خفضه لإعادة التوازن إلى السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح لـCNN بينما كان يخرج من المبنى إنه "غير واثق" من التوصل إلى اتفاق، الجمعة. وأكد الوزير السعودي أنهم يبحثون عن خفض بمقدار مليون برميل يومياً، أي أقل من المستوى المتوقع البالغ 1.3 مليون برميل يومياً.

تقول مصادر من أوبك إن الوفد الإيراني يقاوم نهج السعودية المتواضع الذي يعتقدون أنه يتأثر بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وستستأنف، الجمعة، 25 دولة من دول أوبك والدول غير الأعضاء اجتماعاتها في المنظمة. ولديهم 24 ساعة لإنهاء الصفقة. وتلقت أسعار النفط ضربة حيث تراجعت بنسبة 3 ٪.