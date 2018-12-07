رئيس وزراء قطر الأسبق يتحدث عن أوبك وأسعار النفط وتصريحاته العام 2016

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكّر رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم، بتصريحات أدلى بها العام 2016 حول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وأسعار النفط وضرورة ترك الأسعار منخفضة حينها.

جاء ذلك في تغريدة للمسؤول القطري السابق على صفحته بتويتر، حيث قال: "أوبك وأسعار النفط: ذكرت لقناة بي بي سي بتاريخ ١٦ ديسمبر من عام ٢٠١٦ ’ان الدول الأعضاء لمنظمة أوبك فوتت الفرصة للتوصل إلى الحل الأمثل من وجهة نظري، حيث كان يتوجب ان يتم ترك أسعار النفط منخفضة كما هي حتى يقل انتاج النفط والغاز الصخري، وعندها ستكون الأسعار عادلة للدول المنتجة والمستهلكة‘".

وتابع قائلا: "ولكن للأسف الاستعجال في ذلك الوقت ادى إلى تقوية إنتاج النفط الصخري بالذات في امريكا وان ينافس بشكل أقوى ولفترة اطول وخاصةً ان التكنولوجيا تطورت في هذا المجال وأصبحت تكلفة الإنتاج اقل مما كانت عليه".

ويشار إلى أن تصريحات الشيخ حمد بن جاسم تأتي بعد إعلان ثطر انسحابها من أوبك مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل.