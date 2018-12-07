"أرامكو" السعودية تكشف عن تأسيس مدينة جديدة للطاقة فما هي؟  

دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)--أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تأسيس مدينة جديدة للطاقة تحمل اسم، مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، التي تستهدف عدة مجالات إنتاجية حيوية، تشمل التنقيب والإنتاج والتكرير، والبتروكيميائيات، والطاقة الكهربائية التقليدية، وإنتاج ومعالجة المياه، كما توفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، على الصعيدين المحلي والدولي، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو، صدر مساء الخميس.

وقالت "أرامكو،" إن مدينة الملك سلمان للطاقة، ستضم مجموعة من الأنشطة التصنيعية والخدمية، منها خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب والإنتاج، الأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات.

ووفقا لبيان "أرامكو"، فمن المتوقع أن تحقق مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)، عند تطويرها بالكامل بحلول عام 2035، فوائد مستدامة للسعودية، منها دعم وزيادة أمن إمدادات الطاقة وتوفيرها بأسعار تنافسية، وخفض تكاليف المنتجات والخدمات التشغيلية المساندة والمرتبطة بقطاع الطاقة، وسرعة استجابة الصناعات والخدمات المساندة المحلية لاحتياجات الشركة التشغيلية والتطويرية الملحة.

أما بالنسبة للأثر الاقتصادي للمدينة الجديدة، فتتوقع "أرامكو"، أن تحقق "سبارك"، على المدى البعيد، عدة فوائد للاقتصاد السعودي، منها توفير مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وإضافة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار)، للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، فضلا عن توطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة، وخلق قاعدة صناعية تساعد على الابتكار والتطوير والمنافسة العالمية.

وقالت "أرامكو"، إن المدينة الجديدة تشجع في إضافة القيمة في جميع أعمالها، وتساعد أرامكو في تطوير قطاع وطني للصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة يستحوذ على 70% من الطلب المحلي، ولديه القدرة على تصدير 30% من منتجاته بحلول عام 2021، وتوليد آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة بحلول عام 2025.

وأوضحت أنه لزيادة جاذبية الاستثمار فقد تم اختيار موقع إستراتيجي للمدينة، بين مدينيتي الدمام والأحساء، (شرق السعودية)، وعلى مساحة 50 كيلو متر مربع، ليكون في مركز الأعمال المتعلقة بالطاقة، وقريبًا من مصدِّرين رئيسيين للقوى العاملة المحلية في المنطقة الشرقية، وكذلك قريب من شبكة الطرق السريعة، والسكك الحديدية المحلية والخليجية، ومتكاملة مع المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، فضلًا عن قربها من مصادر توليد الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية.

وأشارت "أرامكو"، إلى أن أعمال الإنشاءات لإعداد موقع المشروع بدأت منذ سبتمبر/ايلول 2017، حيث تم إنجاز أكثر من نصف أعمال التصميمات الهندسية لكامل المشروع، فيما يتم تخصيص الأراضي للمستثمرين في الربع الثالث من العام الجاري، على أن تنتهي الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021.