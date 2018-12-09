الصين تحذر كندا من عواقب وخيمة إذا لم تفرج عن مسؤولة "هواوي"

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

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دبي، الإمارات العربية المتحدة ( CNN)-- حذر نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ، السلطات الكندية من استمرار اعتقال المواطنة الصيينية، منغ وان تشو المديرة المالية لشركة هواوي، مطالبا بالإفراج الفوري عن المسؤولة التنفيذية المعتقلة.

وقال المسؤول الصيني "إن الصين تحث الجانب الكندي بشدة على الإفراج الفوري عن المسؤولة التنفيذية المعتقلة، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بشكل فعّال، وإلا ستحدث عواقب وخيمة يتحمل مسئوليتها الجانب الكندي"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الصينية في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

ووفقا للبيان، فقد استدعى نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ، السفير الكندي لدى الصين جون ماكالوم بشكل طارئ، السبت، للتعبير عن الاستياء الدبلوماسي والاحتجاج القوي بشأن اعتقال السلطات الكندية لمسؤولة تنفيذية كبيرة في شركة هواوي.

ولفت المسؤول الصيني إلى أن احتجاز مواطنة صينية، كانت في ترانزيت في مدينة فانكوفر الكندية، بناء على طلب من الولايات المتحدة يمثّل انتهاكا صارخا لحقوق المواطنة الصينية ومصالحها المشروعة.

وقال له يوي تشنغ في البيان إن "مثل هذه الخطوة تتجاهل القانون، وغير معقولة، وغير مناسبة، وذات طبيعة مشينة".

وألقت السلطات الكندية، في الأول من ديسمبر/كانون أول الجاري، القبض منغ وان تشو، المدير المالي لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا نيابة عن الولايات المتحدة، عندما كانت تقوم برحلة إلى كندا، في ظل تحقيقات تجريها وزارة العدل الأمريكية، حول ما إذا كانت "هواوي"، قد انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

وبحسب متحدث باسم وزارة الخارجية، فإن الصين تقدمت باحتجاجات رسمية لكندا والولايات المتحدة وطالبت بإطلاق سراح المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا المحدودة منغ وان تشو فورا.

من جانبها، نفت شركة هواوي ارتكاب المديرة المالية للشركة منغ وان تشو أي مخالفات، مضيفة أنها لم تتلق سوى معلومات قليلة جدا بشأن الاتهامات، وليست على علم بارتكاب السيدة منغ لأي مخالفات.

وأكدت هواوي في بيان، أنها تلتزم بجميع القوانين واللوائح المطبقة في الدول التي تعمل فيها، بما فيها قوانين الرقابة على الصادرات المعمول بها وقوانين ولوائح العقوبات المعمول بها في الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.