كيف تستخدم "أدنوك" البلوك تشين في عملياتها؟

نشر الأحد ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، الأحد، إنها ستتعاون مع شركة IBM في مشروع تجريبي لنظام آلي يوظف تقنية البلوك تشين في عمليات إنتاج النفط والغاز.

وتهدف أدنوك للاعتماد على تقنية البلوك تشين في حساب الكميات المنتجة يومياً والمتبادلة بين مجموعة شركات أدنوك في مجال إنتاج النفط والغاز، حسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقال عبد الناصر المغيربي، مدير وحدة التكنولوجيا الرقمية في أدنوك: "نعتقد أن هذا المشروع سيمثل أول استخدام في العالم لتقنية البلوك تشين في عمليات إنتاج النفط والغاز، كما يعكس نجاح أدنوك في الاستفادة من شراكاتها المبتكرة في توظيف قوة وقدرات التكنولوجيا الحديثة والتفكير الإبداعي لرفع الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالأداء".

وأضاف أن تقنية البلوك تشين تعتبر عاملا رئيسيا في خفض التكاليف التشغيلية من خلال تقليل الوقت والقوى العاملة، وتعزيز عمليات تسويق وتداول المنتجات، في اطار استراتيجية أدنوك المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وتسعى أدنوك إلى تقليل الوقت اللازم لتنفيذ العمليات بين الشركات العاملة في المجموعة عن طريق استخدام تقنية "البلوك تشين"، وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف مراحل الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز موثوقية بيانات الإنتاج من خلال شفافية التعاملات.

ويوفر استخدام أدنوك لتقنية "البلوك تشين" منصة واحدة تتيح تتتبع الكميات والقيم المالية لكل معاملة تتم بين اثنتين من الشركات العاملة في مجموعة أدنوك، كما ستستخدم تقنية "البلوك تشين" في تتبع مسار كميات النفط الخام بداء من بئر الإنتاج حتى وصولها إلى المصفاة أو محطة التصدير، حيث يتم احتساب جميع الكميات على أساس يومي وتحديد القيمة النقدية لكل كمية.