توجيه اتهامات إلى كارلوس غصن ونيسان في اليابان

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

رحلة الصعود إلى الهاوية.. كل ما تريد معرفته عن كارلوس غصن

من "قاتل التكاليف" إلى متهم بالفساد.. من هو كارلوس غصن؟

هونغ كونغ (CNN Business)-- ذكرت وسائل إعلام يابانية أن كارلوس غصن وشركة نيسان للسيارات، وجهت لهما اتهامات، الإثنين، بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (NHK) ووكالة كيودو للأنباء.

وقال ممثلو الادعاء في طوكيو إنهم اتهموا غصن ونيسان بوقائع تتعلق بدخله على مدى 5 سنوات، لافتين إلى أن الاتهامات وجهت أيضا إلى جريج كيلي، المدير السابق للشركة.

وفي بيان لها، قالت شركة نيسان إنها "تأخذ هذا الموقف على محمل الجد"، معبرة عن "أسفها العميق"، معتبرة أن "الإفصاح الكاذب في تقارير الأوراق المالية السنوية يضر بشكل كبير بسلامة الكشف عن أوراقها المالية".

وشددت الشركة على أنها "ستواصل جهودها للكشف الدقيق عن المعلومات".

ووفقا لما ذكره المدعون، فإن الحد الأقصى للعقوبة في اليابان جراء تقديم بيان مالي كاذب تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامة تقدر بنحو 10 ملايين ين (89000 دولار).

وكان قد تم القبض على كارلوس غصن في اليابان نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للاشتباه في سوء تصرفه المالي، بما في ذلك تقليل دخله في التقارير المالية وإساءة استخدام أصول شركة نيسان.

وصوّت مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي بالإجماع على إقالته من رئاسة الشركة، بعد أيام من اتخاذ نيسان نفس الخطوة، بينما عينت رينو رئيسا تنفيذيا بالوكالة وأبقت غصن في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة.