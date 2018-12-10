روحاني معلقًا على قرار خفض إنتاج النفط: أوبك "هزمت" أمريكا

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، قرار منظمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض الإنتاج الخام، بأنه "فشل جديد" لسياسات الولايات المتحدة، التي تتسم بـ"التدخل في شؤون الآخرين".

وقال روحاني، في تصريح له مساء الأحد "إن مقاومة الدول الأعضاء في منظمة أوبك، شكّلت هزيمة أخرى للأمريكيين"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

جاءت تصريحات الرئيس الإيراني خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، وتعليقا علي التقرير الذي قدمه وزير النفط الإيراني بيجن زنكنه، حول اجتماع "أوبك" الأخير.

وأضاف روحاني، "رغم جهود الأمريكيين الرامية إلى التدخل في شؤون منظمة أوبك والحيلولة دون الاعتدال في مجال توزيع النفط، لكن ولحسن الحظ ومن خلال مقاومة الدول الأعضاء، باءت مخططات هؤلاء بالفشل، وقد شكل ذلك هزيمة أخرى لسياسات أمريكا التدخلية".

وتوصلت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها الجمعة إلى اتفاق لخفض الإنتاج، رغم ضغوط الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرامية إلى مواصلة الإنتاج بنفس الوتيرة.

واتفق الأعضاء على خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا، حيث تعهد أعضاء أوبك بخفض إنتاجهم بمقدار 800 ألف برميل يوميا لمدة ستة أشهر تبدأ في يناير/كانون الثاني، ووعدت روسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة بتخفيض 400 ألف برميل إضافية يوميا.

وتم منح عدد من أعضاء "أوبك" وهم إيران وفنزويلا وليبيا إعفاءات من التخفيضات.