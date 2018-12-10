حليف السعودية الياباني يُدرج أكبر طرح بالعالم منذ "علي بابا"

نشر الاثنين ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2018

هونغ كونغ (CNN) – بدأت مجموعة "سوفت بنك" جمع 23.5 مليار دولار من طرح حصة في شركتها الخاصة بقطاع المحمول، مما يجعلها ثاني أكبر طرح في البورصات العالمية على الإطلاق.

ودفع الطلب القوي من جانب المستثمرين للحصول على أسهم في واحدة من أكبر شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان، مجموعة سوفت بنك لزيادة عدد الأسهم المتاحة للبيع بمقدار 160 مليون سهم.

وقالت الشركة في بيان، الإثنين، إن سعر السهم يبلغ 1500 ين (13 دولارا)، وأنها ستجمع بذلك 2.65 تريليون ين (23.5 مليار دولار).

وتعد السعودية من أكبر المستثمرين في مجموعة سوفت بنك اليابانية، واستثمرت المملكة عبر صندوق الاستثمارات العامة نحو 45 مليار دولار في صندوق "رؤية سوفت بنك" البالغ قيمته 100 مليار دولار، وجعل من ما سون الرئيس التنفيذي للمجموعة لاعبا رئيسيا في صناعة التكنولوجيا العالمية، بعدما استثمر في العشرات من شركات التكنولوجيا الناشئة مثل سلاك ووي وورك، كما ضخت الممجموعة استثمارات ضخمة في شركات التكنولوجيا البارزة مثل أوبر ومنافسها الصيني ، ديدي تشوكسينج.

وسيكون الاكتتاب في قطاع المحمول التابع لمجموعة سوف بنك أكبر اكتتاب عام في تاريخ اليابان، كما سيكون الاكتتاب الأكبر في العالم منذ أن جمعت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية 25 مليار دولار عند إدراجها في نيويورك عام 2014 ، وفقا لبيانات ديلوجيك.

ويعد إدراج نشاط الهاتف المحمول جزءًا أساسيًا من جهود ماسا سون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لإعادة تطويرها وتوظيفها كمستثمر في التكنولوجيا العالمية، لتنقسم الشركة إلى قسمين أحدهما خاص باالتكنولوجيا، تشمل حصة كبيرة في شركة علي بابا، والثاني خاص بالهاتف المحمول، مما يسمح للمستثمرين بالاختيار بين النشاطين.

ومن المقرر أن يبدأ التداول على أسهم شركة الهاتف المحمول في بورصة طوكيو يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.