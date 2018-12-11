مرسيدس بنز تنفق 23 مليار دولار على بطاريات السيارات الكهربائية

نشر الثلاثاء ، 11 ديسمبر / كانون الأول 2018

لندن (CNN) -- تنفق شركة دايملر كرايسلر، المصنعة لسيارات مرسيدس-بنز، مليارات الدولارات على البطاريات، فيما تعمل على تسريع تحويل مجموعة منتجاتها إلى سيارات كهربائية.

وقالت دايملر كرايسلر، التي تتبعها مرسيدس بنز، في بيان الثلاثاء، إنها رصدت 20 مليار يورو (23 مليار دولار) للإنفاق على خلايا بطاريات وتستثمر مليار يورو أخرى (1.1 مليار دولار) في 8 مصانع بطاريات في ألمانيا والصين وتايلاند والولايات المتحدة.

وتسعى شركة صناعة السيارات الألمانية لتقديم نسخة كهربائية أو هجينة من جميع طرازاتها بحلول عام 2022 ، وتقول إن عمليات شراء خلايا البطاريات ستضمن توفير كميات ثابتة من المكونات الأساسية حتى عام 2030.

وقال ديتر زيتشه المدير التنفيذي لدايملر في البيان: "نحن نمضي قدما بشكل منهجي مع التحول إلى المستقبل الكهربائي لشركتنا".

وتستثمر شركات صناعة السيارات الألمانية بكثافة في التكنولوجيا الجديدة، فيما يعد سباقا من أجل المستقبل، حيث تقوم شركات التكنولوجيا وشركات الناشئة مثل تسلا بضخ الأموال في صناعة السيارات الكهربائية.

وأكملت شركة دايملر بالفعل في إقامة مصنع بطاريات واحد في ألمانيا، حيث تخطط لبناء 4 مصانع أخرى، كما ستبني خط انتاج آخر بالقرب من مصنع سيارات قائم في توسكالوسا، بولاية ألاباما، وواحد في كل من بكين وبانكوك.

وتخطط الشركة لتقديم 130 طرازًا كهربائيًا وهجينًا بحلول عام 2022 ، بالإضافة إلى شاحنات كهربائية وحافلات وشاحنات.

وقالت دايملر إنها ستفحص جميع موردي المواد الخام المستخدمة في صناعة البطاريات، حيث يعد الكوبالت أحد العناصر الرئيسية، والذي يتم استخراج الكثير منها في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت شركة صناعة السيارات الألمانية المنافسة فولكسفاغن في العام الماضي إنها ستنفق أكثر من 50 مليار يورو (57 مليار دولار) على خلايا البطاريات، فيما تعمل على دفع جميع الطرازات الـ 300 في نطاقها بحلول عام 2030.