ماذا يضيف الجيل الخامس من شبكات النقال للاقتصاد العالمي؟

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف النقال إن إطلاق خدمات الجيل الخامس للهواتف النقالة يمكن أن يضيف 565 مليار دولار للناتج الإجمالي العالمي.

وبين تقرير للجمعية على موقعها الإلكتروني الخميس، أن إطلاق خدمات الجيل الخامس سيمكن الحكومات حول العالم من جمع حوالي 152 مليار دولار من عائدات الضرائب في الفترة بين 2020 و2034، كما ستساعد خدمات الجيل الخامس على تعزيز الرعاية الصحية والتعليم والنقل عالميا.

وستتمكن الشركات من خلال الجيل الخامس للهواتف النقالة من تقديم معدلات مرتفعة لنقل البيانات، وتقليل فترات الانتظار.

وقال بریت تارنوتزر، رئیس شؤون الطیف الترددي لدى الجمعية الدولية لشبكات الهاتف النقال: "تدرك منظومة الهاتف النقال العالمیة مدى قدرة التردد الجديد على تحقیق مستقبل أفضل".

وأضاف تارنوتزر: "أكثر من 5 مليارات شخص يعتمد بالفعل على الهواتف النقالة للحصول على الخدمات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتهم اليومية وأساسيًا بالنسبة للاستدامة الاقتصادية للمجتمعات التي يعيشون فيها، لذا فإن خدمات الجيل الخامس يمكنها زيادة الفوائد والخدمات المقدمة إلى المزيد الناس".

ومن المتوقع أن يدعم الجيل الخامس الجيل التالي من الروبوتات، ويزيد قدرات التحكم عن بعد، وقدرات الطائرات بدون طيار، وبالطبع السيارات ذاتية القيادة.

ومن المفترض أن يضيف الاستخدام المبكر لخدمات الجيل الخامس 190 مليار دولار لاقتصاد الأمريكتين و212 مليار دولار للاقتصاد الآسيوي، كما يتوقع أن يدعم أوروبا لتحقيق نمو اقتصادي أعلى بـ2.9%.