رئيس وزراء اليمن: برامج إعمار ومشاريع تنمية بدعم سعودي إماراتي

نشر الخميس ، 13 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات االعربية المتحدة (CNN)--كشف رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن الحكومة بصدد إعداد برامج لإعمار المدن التي تضررت جراء الحرب، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بأكثر من محافظة، وذلك بدعم من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف أن هذه البرامج والمشاريع، ستساهم بشكل كبير في إعادة الاستقرار، وتدفق الاستثمار مجددًا، وتهيئة المناخ الداخلي للاستثمار لرؤوس الأموال اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء في ميناء عدن للحاويات، الأربعاء، عقب حضوره حفل استقبال رافعات مناولة مقدمة للميناء من الصندوق السعودي للتنمية، بهدف زيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن (YCHO).

وقال رئيس الوزراء "الشعب اليمني تواق لإجراء إصلاحات إدارية حقيقية ومكافحة الفساد، نعلم أن الملفات كثيرة ومتراكمة، ولكن من الواضح أن النتائج بدأت تتحقق على الأرض".

وأضاف، أن "هناك مشاكل بالوضع الاقتصادي في اليمن، ولكن بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، سنتمكن من تجاوز كافة الصعوبات، وستكون هناك برامج للإعمار، وعدد من المشاريع بأكثر من محافظة ستساهم بشكل كبير بإعادة الاستقرار وتدفق الاستثمار مجدداً وتهيئة المناخ الداخلي للاستثمار لرؤوس الأموال اليمنية".

من جانبه قال وزير النقل اليمني صالح الجبواني، إن "الرافعتين ستشكلان إضافة نوعية وهامة لتطوير عمل ميناء عدن وتنشيط حركته التجارية بما يخدم دعم الاقتصاد الوطني وتخفيف معاناة الشعب اليمني الذي يعاني الأمرّين جرّاء الحرب الحوثية".

وأكد الجبواني، على حاجة مطار عدن الدولي لإعادة رصف مدرجات تدحرج وإقلاع وهبوط الطائرات، وكذا حاجة المنافذ البرية لتحديث بنيتها التحتية، وجدد التأكيد بأنهم عاقدون العزم على تنفيذ هذه المشروعات وأنهم بحاجة لدعم الأشقاء في السعودية.