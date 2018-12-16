"البترول الوطنية" الكويتية تستثمر 5.2 مليار دولار خلال 5 سنوات

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف الرئیس التنفیذي لشركة البترول الوطنیة الكویتیة المھندس محمد المطیري، الأحد، أن القیمة الإجمالیة لمشاریع الشركة تحت التنفیذ، والمتوقع تنفیذھا خلال السنوات الخمس المقبلة، تبلغ نحو 5.2 ملیار دولار.

وأوضح المطیري في تصریح للصحفیین على ھامش احتفال الشركة بمرور 10 سنوات على اطلاقھا برنامج الاستدامة واطلاق تقریر الاستدامة الرابع أن ھذه القیمة الاجمالیة للمشاریع تأتي بدون قرض مشروع الوقود البیئي، متوقعا أن تبلغ قیمة مشاریع الشركة حتى عام 2040 نحو 25 ملیار دولار.

وأوضح في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، أن مشروع "الدبدبة" الضخم للطاقة الشمسة الذي تنفذه الشركة بالتعاون مع معھد الكویت للأبحاث العلمیة سیطرح في شھر ینایر/كانون الثاني المقبل.

وتوقع المطیري، الحصول على عروض تنافسیة في التحالفات المؤھلة للمشاركة في المشروع، وأنه سیتم التقییم الفني والتجاري لمشروع الدبدبة في شھر مارس/آذار المقبل.

وحول آلیة تمویل مشروع "الدبدبة"، قال الرئیس التنفیذي لشركة البترول الوطنیة الكویتیة، "بعد نجاح الشركة في تمویل مشروع الوقود البیئي فإن تمویل كافة مشاریع الشركة سیكون بشكل خارجي بنسبة 70% وبنسبة 30% تمویل داخلي من البنوك المحلیة".

وذكر أن مدة تنفیذ المشروع تصل إلى عامین، وأن 10 شركات أبدت رغبتھا بالمشاركة في المشروع، مشیرا إلى أن الشركة تدرس تطویر زیادة الطاقة التكریریة لمشروع الوقود البیئي ومصفاة الزور.

وتوقع المطیري أیضا أن یتم زیادة الطاقة التكریریة بواقع 130 ألف برمیل إلى 160 ألف برمیل یومیا لافتا الى أن الشركة تجري كذلك دراسة لانشاء مصفاة جدیدة في جنوب البلاد.