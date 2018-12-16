قطر للبترول تستحوذ على 35% من حقول نفط بالمكسيك

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية، الأحد، مع شركة إيني الإيطالية، تستحوذ بمقتضاها الشركة القطرية على 35% من 3 حقول نفطية بالمكسيك.

وبحسب بيان لشركة إيني على موقعها الإلكتروني، وقع العقد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول وكلاوديو ديسلالي الرئيس التنفيذي لشركة إيني.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسلالي: "أن توقيع هذه الاتفاقية، يأتي ضمن نطاق التعاون الاستراتيجي الأوسع مع شريكنا طويل الأجل، قطر للبترول، في المكسيك وغيرها.. وتطوير المنطقة 1 في المياه الضحلة لخليج كامبيتشي يسير على الطريق الصحيح لتوفير أول إنتاج بحري من قبل شركة أجنبية بعد إصلاح الطاقة في المكسيك ".

وقررت إيني ضخ ملياري دولار استثمارات في تطوير المنطقة، وستحتفظ الشركة الإيطالية بحصة 65% من حق الامتياز وحق الإدارة.

وتشارك شركة قطر للبترول مع إيني الإيطالية بالفعل في إنتاج النفط في موقع آخر ضمن نفس المنطقة بالمكسيك.

وقع الاتفاقية سعد شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول، وكلاوديو ديسالتزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني

كانت إيني قد فازت بمزايدة إمتياز العمل في المياه الضحلة لخليج كامبيتشي، في سبتمبر/أيلول 2015، حيث تصل احتياطيات المنطقة إلى 2.1 مليار برميل من النفط المكافئ في حقول Amoca و Miztón و Tecoalli. ، وحفرت الشركة الإيطالية حتى الآن 5 آبار بالمنطقة.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج المبكر للنفط منتصف العام المقبل 2019 بواقع 8 آلاف برميل يوميا، على أن يرتفع إلى 90 ألف برميل يوميا مع الوصول إلى مرحلة الإنتاج الكامل مطلع عام 2021، بالإضافة إلى ما يعادل 95 ألف برميل من النفط المكافئ.