الجمارك السعودية: دخول شجرة عيد الميلاد للمملكة ممنوع

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية أن دخول شجرة عيد الميلاد أو ما يُعرف بـ"الكريسماس" ممنوع، وذلك في رد على سؤال وردها في هذا الشأن.

جاء ذلك في تغريدة للجمارك السعودية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قالت: "مرحباً بك، يمنع دخول شجرة الميلاد (شجرة الكريسمس). نسعد بتواصلك"، وذلك في رد على سؤال وردها من صاحب حساب F.J، كان نصه: "هل يُسمح بدخول الشجرة المعروفة بشجرة الميلاد أو شجرة الكريسمس إلى أرض المملكة العربية السعودية؟".

ويذكر أن الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية تطرق لموضوع الاحتفالات بيوم الميلاد ورأس السنة وبابا نويل، حيث قال في تغريدات سابقة تعود للعام 2013، إن تعامل المسلمين مع غيرهم خارج الدول الإسلامية يجب أن يكون "بخلق حسن ورفق ولين وابتسامة وهدايا، رغبةً بتأليف قلوبهم" مضيفا: "ولد المسيح صيفا لا في 25 ديسمبر/ كانون شتاء، قال الله (وهزي إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رطباً) والرطب بالصيف، وفي الإنجيل نصوصٌ أنه وُلد صيفاً."

01:21 بالفيديو.. شاهد ماذا وجدت هذه العائلة في كعكة عيد الميلاد!

وتابع العريفي حينها قائلا: "قبول هدية الكافر في عيده" جائرة وذلك "تأليفاً لقلبه" كما يجوز "تهنئة الكافر بمناسباته السعيدة" مثل الترقية والتخرج، لكن ذلك لا يجوز في مناسباته الدينية "فإذا احتفل بولادة ابن الرب فهنّأته فهي إقرار بعقيدته" على حد قوله، حيث رأى أن ترجمة بابا نويل تعني "الإله أبونا" مضيفا أن تلك الشخصية هي "مسيحية ترمز للقسيس (نيكولا)" كما اعتبر أن شجرة عيد الميلاد "تخصّ كريسمس العيد الديني للنصارى، رمز ديني كرمزية الصليب،" ونصح من يقوم غير المسلم بتهنئته بعيده بأن يرد عليه بـ"شكراً، أتمنى لك السعادة، وما شابهها."