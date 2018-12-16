الشاهد: 824 مليون دولار مساعدات واستثمارات سعودية لتونس

نشر الأحد ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أن المملكة العربية السعودية، قررت تقديم مساعدات مالية واستثمارات لتونس بقيمة إجمالية بلغت 2.450 مليار دينار (824.2 مليون دولار)، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وقال الشاهد في تصريحات، السبت، على هامش الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، إن المساعدات المالية والاستثمارات السعودية، توزعت بواقع 1.5 مليار دينار (504.6 مليون دولار)، لتمويل الميزانية، و600 مليون دينار (201.8 مليون دولار)، لتفعيل خط تمويل التجارة الخارجية، إضافة إلى 350 مليون دينار (117.7 مليون دولار) في شكل استثمارات.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد وصل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد مساء الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة استمرت يومين، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.

ووفقا لـ"واس"، فقد تم بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بين حكومتي السعودية وتونس، الأولى اتفاقية قرض مشروع التنمية الفلاحية المندمجة في جومين وغزالة وسجنان ( المرحلة الثانية) بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية، والثانية اتفاقية قرض مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية بنزرت بين الصندوق السعودي للتنمية والجمهورية التونسية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم منحة سعودية لمشروع صيانة جامع الملك عبدالعزيز في العاصمة تونس، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.