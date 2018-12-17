بالأرقام.. ارتفاع نسبة البطالة في تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ارتفع عدد العاطلين عن العمل في تركيا، ممن يزيد عمرهم عن 15 سنة، بمقدار 330 ألفا في سبتمبر/ أيلول مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2017.

وأظهرت بيانات مركز الإحصاء التركي، الإثنين، أن هناك 3.75 مليون عاطل بالبلاد، ليبلغ معدل البطالة 11.4 ٪ ، بزيادة 0.8 % مقارنة بسبتمبر/أيلول 2017، ومقابل 10.8% في أغسطس/آب الماضي.

وفي الفترة نفسها زادت البطالة في القطاعات غير الزراعية 0.7% لتسجل 13.5 ٪ ، في حين زادت البطالة بين الشباب، بين 15 و24 عاما، 1.6% لتسجل 21.6%.

وتعاني تركيا من أزمة مديونية مرتفعة، حيث تقدر مديونياتها بـ400 مليار دولار، منها 30 مليار دولار مستحقة بنهاية العام الجاري، وأدى سياسة رفع أسعار الفائدة التي ينتهجها البنك المركزي التركي، ضد رغبة الرئيس رجب طيب أردوغان، لمحاربة التضخم، إلى زيادة تكلفة التمويل على الشركات وركود في الأسواق، مما تسبب في تراجع معدلات التشغيل وارتفاع البطالة.

ارتفع عدد العاملين بمعدل 266 ألف إلى 29 مليونا و 63 ألفا في الفترة من سبتمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. معدل العمالة حدث بنسبة 47.8 ٪ مع انخفاض 0.1 نقطة مئوية.

وشهدت تركيا انخفاضا في عدد العمالة الزراعية بمقدار 264 ألف شخص، بينما زاد عدد العمالة غير الزراعية بمقدار 531 ألف شخص في هذه الفترة.

ويتوزع هيكل العاملين في تركيا بواقع 19.2٪ يعملون في الزراعة، و19.6٪ في الصناعة، و6.9٪ في البناء، و54.3٪ في الخدمات، حيث انخفض التوظيف في الزراعة بنسبة 1.1 % وانخفض البناء بنسبة 0.8 % بينما زادت الصناعة بنسبة 0.8 % وزادت الخدمات بنسبة 1.2 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

ويعمل في تركيا حاليا 32.8 مليون شخص، بينما بلغت نسبة الأشخاص الذين يعملون دون أي ضمان اجتماعي الرئيسي 33.8٪.