أمر ملكي سعودي بشأن بدل غلاء المعيشة

نشر الثلاثاء ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا يقضي باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة الشهري للمواطنين لمدة عام مالي واحد لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، الثلاثاء، فقد جاء القرار بناءً على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي.

وبحسب الوكالة، فإنه "ستستمر المملكة في صرف ألف ريال (266.6 دولار) للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين، وبدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال (133.3 دولار)".

كما سيتواصل صرف بدل غلاء المعيشة المخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال (133.3 دولار)، واستمرار زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10 %، حسب الوكالة.