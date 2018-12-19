تقرير: فيسبوك تشارك بيانات المستخدمين مع 150 شركة

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) - عرض موقع "فيسبوك" المزيد من بيانات مستخدميها على الشركات، من بينها "مايكروسوفت" و"أمازون"، أكثر مما سبق أن اعترفت به، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثائق داخلية من فيس بوك تتعلق بترتيبات مشاركة البيانات في الشبكة الاجتماعية مع أكثر من 150 شركة.

أوضح التقرير أن الصفقات تمت على أساس مبدأ الشراء المسبق، حيث مكنت الروابط التي تساعد فيس بوك على كسب المزيد من المستخدمين وشركائها، من إضافة ميزات جديدة لمنتجاتهم مع تجنب قواعد الخصوصية العادية لفيس بوك.

كشف التقرير أن شركة أمازون حصلت على أسماء مستخدمي فيسبوك ومعلومات الاتصال الخاصة بهم من خلال أصدقائهم على الشبكة الاجتماعية، بينما تم السماح لمحرك البحث بينج ومايكروسوفت بـ "رؤية أسماء جميع أصدقاء مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم"، كما تمكنت خدمات البث نتفليكس وسبوتيفاي من قراءة الرسائل الخاصة للمستخدمين.

ورغم تأكيدات الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ بأن الناس "لديهم سيطرة كاملة" على من يرون محتواهم، قالت الصحيفة إن الوثائق الداخلية والمقابلات مع 50 من موظفي الشركة السابقين أشاروا إلى أنها ما زالت تمنح شركات أخرى إمكانية الوصول إلى بيانات المستخدم، ومن بينها أمازون وآبل.

وردا على التقرير، قال مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك، ستيف ساترفيلد، في بيان إن شركاء فيسبوك "لا يتجاهلون إعدادات الخصوصية الخاصة بالمستخدمين"، وأضاف أنه "لدى الشركة عمل يجب القيام به" لاستعادة الثقة

وذكر ساترفيلد: "خلال السنوات الماضية، قمنا بشراكة مع شركات أخرى حتى يتمكن الناس من استخدام فيسبوك على الأجهزة والمنصات التي لا تدعمها الشركة"، مضيفا: "على عكس الألعاب، أو خدمة بث الموسيقى، أو أي تطبيق تابع لجهة خارجية، والذي يقدم تجارب مستقلة عن فيسبوك، فلا يمكن لهؤلاء الشركاء سوى توفير ميزات معينة على فيسبوك وعدم قدرتهم على استخدام المعلومات لأغراض مستقلة".