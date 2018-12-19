مسؤول: 1.3 مليار دلار استثمارات أجنبية تتجه لبورصة الكويت.. فما السبب؟

نشر الأربعاء ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--توقع رئیس مفوضي ھیئة أسواق المال الكویتیة، الدكتور أحمد الملحم، أن تجذب بورصة الكويت، استثمارات أجنبية بنحو 1.3 مليار دولار، نتيجة لإدراجها كسوق ناشئ على مؤشرات مؤسستي "ستاندرز آند بورز"، و"فوتسي رسل".

وجاءت تصريحات الملحم، عقب استقبال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر، الثلاثاء، مجموعة من المسؤولين عن سوق المال في الكويت، يتقدمهم وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وذلك بمناسبة ترقية بورصة الكويت إلى تصنيف سوق ناشئة لدى مؤشرات «ستاندرز آند بورز داو جونز».

وقال الملحم، إن ترقیة (داو جونز) التي بلغتھا أسواق المال الكویتیة، ستدخل على السوق في سبتمبر/أيلول المقبل نحو 840 ملیون دولار، فيما ستدخل ترقية "فوتسي رسل" ما یقارب النصف ملیار دولار للسوق اعتبارا من غد الخميس.

وأكد رئیس مفوضي ھیئة أسواق المال الكویتیة، أن الهيئة تعمل حالیا إلى الوصول إلى مؤشرات المؤسسة الكبیرة "MSCI"، لافتا إلى أن قرار الترقیة على مؤشراتها سیكون في شھر یونیو/حزيران 2019.

من جانبه، قال وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان، إن ترقیات أسواق المال الكویتیة جاءت نتیجة عمل وتعاون كبیر لمؤسسات البلاد المختلفة لتحویل الكویت إلى مركز مالي واقتصادي.

وأضاف أن الترقیة الأولى للبورصة الكويتية، تمثلت في الانضمام لمؤشرات (فوتسي رسل) في سبتمبر/أيلول الماضي، أما الترقیة الثانیة للسوق ھي (إس إم بي) داو جونز، موضحا أن العمل یجري الآن على الترقیة الأكبر ومازلنا في طور الاستعداد لھا وھي (MSCI) التي ستعزز تدفق الاستثمارات الأجنبیة الى البلاد.

وقالت ھیئة أسواق المال الكویتیة، الخميس، إن مؤسسة ستاندرز آند بور الأمريكية، أعلنت ترقیة بورصة الكویت إلى مرتبة سوق ناشئ على مؤشراتھا بوزن نسبي يبلغ 0.56%، اعتبارا من 23 سبتمبر/أيلول 2019.