ما هي أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إن متطلبات كل وظيفة تختلف باختلاف الوظيفة ومجال عمل الشركة والشركة نفسها، إلّا أنّه يوجد مهارات عديدة يبحث عنها معظم أصحاب العمل في مختلف القطاعات، وعادة ما يطلق على هذه المهارات اسم "المهارات القابلة للنقل". والمقصود بهذه المهارات هي تلك التي يمكن تطويرها عبر الزمن من خلال طرق مختلفة ابتداءً بخبراتك السابقة وانتهاءً بهواياتك.

ونقدم لكم فيما يلي أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل في منطقة الشرق الأوسط:

1- مهارات التواصل

من البديهي أن يبحث جميع أصحاب العمل عن هذه المهارة، إذ لا يمكنك الحصول على وظيفة دون أن تملك مهارات التواصل بفعاليّة، شفهياً وكتابياً. وهذه المهارات هي بغاية الأهمية للخريجين الجُدُد الذين يبحثون عن وظيفة لأول مرة، إذ تبلغ نسبة من يعتقدون أنّ مهارات التواصل الجيّدة باللغة العربية والإنجليزية من أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الباحثون عن عمل 59%.

ستحتاج أن تتواصل شفهياً باستخدام لغة صحيحة، وواضحة ومناسبة لكل موقف تتعرّض له، بالإضافة إلى أنّه عليك أن تحافظ على مهنيتك، فلا داعي للثرثرة. فإذا ما كنت باحثاً عن عمل، يمكنك إظهار هذه المهارة خلال مقابلة العمل، سواء كانت عبر الهاتف أو عن طريق مكالمة فيديو أو وجهاً لوجه. وتذكّر أيضاً مدى أهمية لغة الجسد وتعابير الوجه، إذ أنّ لها تأثير كبير على مدير المقابلة. لذلك، عليك أن تحافظ على لغة جسدك وتستخدمها لتظهر أنّك واثقٌ من نفسك، ومحترف ولطيف. بالإضافة إلى الحفاظ على ابتسامتك والحرص على الجلوس بوضعية مناسبة. وبالنسبة لمهاراتك الكتابية، يمكنك أخذ العديد من دورات التعلُّم الإلكترونيّة.

2- العمل ضمن فريق

إذا كنت باحثاً عن عمل، فمن المؤكّد أنّ أصحاب العمل سيسألونك عن روح العمل ضمن فريق، وقدرتك ورغبتك أيضاً في العمل ضمن فريق. وإذا ما كنت تعملُ فعلاً، فمن المؤكّد أنّ طبيعة عملك تتطلّب العمل الجماعي أحياناً، حتّى وإن كان التعامل مع زملائك في العمل صعباً أحياناً.

ووفقاً لبحث آخر، فإن مهارة العمل ضمن فريق تعتبر من أهم المهارات التي يبحث عنها أصحاب العمل عادةً، لذلك يجب عليك ألا تقلّل من أهميتها كمهارة أساسية عليك أن تسعى لاكتسابها، لأنها ستظهر أنّك شخصٌ مرن ومتفاني في عملك وأنّك مستمعٌ جيد. يمكنك تطوير مهاراتك في العمل ضمن فريق عن طريق الانخراط في الفعاليات الاجتماعية والانضمام إلى الفرق الرياضية، الأمر الذي يحب أن يراه جميع أصحاب العمل، بالإضافة إلى الانضمام إلى بعض الأندية الاجتماعية والنشاطات التطوعية.

3- التفكير التحليلي والمهارات البحثيّة

تتطلّب معظم الوظائف مهارات إجراء الأبحاث وتحليل البيانات بأشكال مختلفة، فمن الممكن أن يتطلّب دورك الوظيفي إيجاد وجمع ومقارنة البيانات من مختلف المصادر، أو من الممكن أن تتطلّب منك الوظيفة العمل على أحدث الصيحات، أو إجراء الأبحاث على عوامل السبب والنتيجة وما يتعلّق بها.

4- المرونة والشغف تجاه العمل

إن المرونة والشغف تجاه العمل هما من أهم المهارات التي يجب أن تتمتّع بها، إذ أنّ الجميع يمر بأوقات صعبة في العمل، إلّا أنّ قدرتك على تخطي هذه الأوقات تنبع من قوتك الداخلية وقدرتك على التحمل وشغفك نحو تطوير نفسك. في جميع الأحول، عليك أن تميّز بين ضغط العمل والمدير السيء الذي يتقصّد استغلالك.