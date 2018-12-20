قطر تتبع خطى السعودية والإمارات والبحرين وتصدر هذا القرار

نشر الخميس ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- اتبع مصرف قطر المركزي خطى البنوك المركزية في دول السعودية والإمارات والبحرين بشأن أسعار الفائدة.

وقال مصرف قطر المركزي، الخميس، إنه "بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، قرر مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة 0.25% ليصبح 2.5%، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 20 ديسمبر 2018".

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان البنوك المركزية في الدول الثلاث رفع سعر الفائدة المصرفية بواقع ربع نقطة مئوية، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتتراوح بين 2.25٪ و2.5٪ .

وتربط دول الخليج عملاتها المحلية بالدولار الأمريكي منذ عقود، باستثناء الكويت الوحيدة التي تربط عملتها بسلة من العملات، إلا ان العملة الخضراء تعد الأرجح وزناً في هذه السلة.

وبذلك تكون 4 دول خليجية قد رفعت سعر الفائدة المصرفية بعد ساعات من القرار الأمريكي، بينما لم يتخذ مصرف عُمان المركزي إجراء بعد، فيما أعلن محافظ ورئیس مجلس ادارة بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل قرار مجلس ادارة البنك بالإبقاء على سعر الخصم دون تغیير عند مستواه الحالي البالغ 3%، وقال إن القرار جاء لترسیخ الأجواء الداعمة لتعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات واجراءات السیاسة النقدیة المتاحة لدیه.