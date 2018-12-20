3 دول خليجية ترفع أسعار الفائدة.. فماذا عن الثلاثة الأخرى؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-قررت البنوك المركزية في 3 دول خليجية، هي السعودية، والإمارات، والبحرين، رفع أسعار الفائدة الأساسية لديها، وذلك بعد قرار مماثل من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 2.25% و2.5%، فيما أبقت الكويت على سعر الفائدة دون تغيير، ولم تعلن قطر وسلطنة عمان عن أي إجراء حتى وقت إعداد التقرير.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" (البنك المركزي)، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس، حيث قررت "ساما" رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء من 275 نقطة أساس إلى 300 نقطة أساس، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 225 نقطة أساس إلى 250 نقطة أساس.

وقالت مؤسسة النقد، إن قرارها برفع أسعار الفائدة، يأتي استمراراً لنهجها في تعزيز الاستقرار النقدي.

وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف البحرين المركزي وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 25 نقطة أساس، من 2.50% إلى 2.75%، كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 2.25% إلى 2.50%، مع عدم تغيير سعر الفائدة لفترة استحقاق ودائع الشهر الواحد 3.25%.

وعدل مصرف البحرين المركزي، سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 4.25% إلى 4.50%.

من جانبه، أعلن المصرف المركزي الإماراتي، في بيان، أنه سيقوم اعتبارًا من اليوم الخميس، برفع أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الايداع التي يصدرها بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك إثر قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـنفس المقدار خلال اجتماع عقد الأربعاء.

وتعد هذه المرة الرابعة التي يرفع فيها مصرف الإمارات المركزي أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها خلال العام الجاري 2018، بعد زيادتها في مارس/آذار، ويونيو/حزيران، وسبتمبر/أيلول.

وأكد المصرف المركزي، أنه تم رفع سعر إعادة الشراء "الريبو" الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الإيداع بـ25 نقطة أساس.

وأعلن محافظ ورئیس مجلس ادارة بنك الكویت المركزي الدكتور محمد الھاشل قرار مجلس ادارة البنك بالابقاء على سعر الخصم دون تغییر عند مستواه الحالي البالغ 3%، وقال إن القرار جاء لترسیخ الأجواء الداعمة لتعافي معدلات النمو الاقتصادي ومواصلة التحرك باستخدام أدوات واجراءات السیاسة النقدیة المتاحة لدیه.