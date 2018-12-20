في حضور روحاني.. أردوغان يحذر من هذا الخطر على المنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العقوبات الأمريكية ضد إيران "تعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر"، وأكد أن بلاده "لا تدعم هذه القرارات".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الرئيس التركي، الخميس، مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وأضاف أردوغان :"سنواصل الوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في الفترة التي تتزايد فيها الضغوطات الجائرة عليه"، حسب وكالة الأناضول.

وبلغت خسائر الريال الإيراني، بعد فرض الجولة الأولى من العقوبات في أغسطس/آب، ذروتها في نهاية سبتمبر/أيلول بـ47%، إلا أنه قلص من خسارته إلى 10.5%، بحسب موقع بونباست، التابع للبنك المركزي الإيراني.

وتابع أردوغان: "نقف إلى جانب إيران في مسألة العقوبات الأمريكية".

وتركيا هي أحد 8 دول استثنتها الإدارة الأمريكية من العقوبات على قطاع النفط الإيراني، ويمتد الاستثناء حتى مايو/أيار، وتستحوذ تركيا على نحو 7% من صادرات إيران النفطية.

وأوضح الرئيس التركي أنه لن يتسامح مع أي كيان يستهدف أمن واستقرار بلاده والمنطقة، وقال إن تركيا وإيران لديهما إرادة لمواصلة التعاون.

وتعافت الليرة التركية بشكل كبير، بعد أن تفاقمت خسارتها في منتصف أغسطس/آب، بعد فرض الولايات المتحدة رسوما مضاعفة على واردات الصلب والألمونيوم التركيين، بسبب رفض أنقرة طلبات أمريكية بالإفراج عن قس أمريكي يشتبه في تورطه في عملية الانقلاب الفاشلة في تركيا في 2016، قبل أن تفرج تركيا عن القس لاحقا.