"الخزانة" الأمريكية تخطط لرفع العقوبات عن شركتين روسيتين

واشنطن (CNN) - أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الكونغرس أنها تخطط لرفع العقوبات المفروضة على شركتين روسيتين، من بينهما شركة روسال، ثاني أكبر منتج للألمنيوم في العالم.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن شركتي "روسال وآند إن + جروب"، أجرتا تغييرات كبيرة في إعادة الهيكلة وحوكمة الشركات، بما يؤهلهما إلى المعايير المطلوب لشطبهما خلال الثلاثين يومًا القادمة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان: "أقرت وزارة الخزانة عقوبات على هذه الشركات بسبب ملكيتها والسيطرة عليها من جانب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، وليس بسبب سلوك الشركات نفسها، حيث إن هذه الشركات التزمت بتقليل ملكية ديريباسكا بشكل كبير، وخفضت من سيطرته عليها".

وفي المقابل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، أنها ستفرض عقوبات جديدة على مجموعة من الأفراد الروس، بمن فيهم ضابط سابق في إدارة المخابرات الروسية مرتبط بـ"ديريباسكا"، بسبب التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016 ، والقرصنة وغيرها من "الأنشطة الخبيثة".

وتتضمن التغييرات التي وافق عليها شركتا شركتي "روسال وآند إن + جروب"، تقليل حصة "ديريباسكا" المباشرة وغير المباشرة في الشركات وإجراء إصلاح شامل لتكوين مجلس الإدارة ، ضمن إصلاحات أخرى.

وفي أبريل/نيسان، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ستفرض عقوبات على "ديريباسكا"، الذي تربطه علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإمبراطورية أعماله ، لمنعه وشركاته من استخدام الدولار والقيام بأعمال تجارية مع المواطنين الأمريكيين.

وسعيا من جانبها إلى تخفيف العقوبات الأمريكية، اتخذت "روسال" خطوات لخفض مشاركة "ديريباسكا" في ملكيتها، حيث وافق ديريباسكا سابقاً على تخفيض حصته إلى أقل من 50٪ والاستقالة من مجلس إدارة الشركة، من أجل منح الشركة فرصة للتخلص من قائمة العقوبات.