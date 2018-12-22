لأول مرة منذ 40 عاما.. ثالث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية بعام

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تمر الحكومة الأمريكية منذ منصف الليلة الماضية بحالة إغلاق جزئي بعد تخطي الموعد النهائي للتوصل لاتفاق حول التمويل، في الوقت الذي تستمر فيه النقاشات للتوصل لاتفاق.

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يعتبر هذا الإغلاق الجزئي هو الثالث من نوعه خلال العام 2018، حيث أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير/ كانون الثاني وفي الـ9 من فبراير/ شباط وأخيرا في الـ22 من الشهر الجاري، في حدث هو الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ العام 1977.

الإغلاق الجزئي هذا يعني أن التمويل لنحو 25 في المائة من مؤسسات الحكومة الفيدرالية قد نفذ، وهذا يعني تأثر اعتمادات لكل من وكالة الأمن الوطني ووزارة العدل ومشاريع التطوير المدنية والإسكان إلى جانب أمور أخرى.

من جهته قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في مقطع فيديو: "سيكون هناك إغلاق ولا يمكننا القيام بأي أمر للحيلولة دون ذلك لأننا نريد من الديمقراطيين إعطائنا أصواتهم".