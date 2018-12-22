وديعة إماراتية لدعم الاحتياطي الأجنبي الباكستاني.. فما قيمتها؟

نشر ، 22 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، أنها تعتزم إيداع يعادل 11 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار) في البنك المركزي الباكستاني، لدعم السياسة المالية والنقدية في جمهورية باكستان الإسلامية.

وقال صندوق أبوظبي للتنمية في بيان، أصدره الجمعة، إنه سيودع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني خلال الأيام المقبلة، لتعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الباكستاني.

وذكر صندوق أبوظبي للتنمية، في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أنه مول 8 مشاريع تنموية في باكستان بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) منها 931 مليون درهم على هيئة منح.

وغطت تمويلات الصندوق مشاريع في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتعليم والطرق.

وأوضح البيان، أن باكستان من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن هذا الدعم للسياسة المالية الباكستانية يأتي استنادا للعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين وتعزيزا لآفاق تعاونهما الواسع في المجالات كافة.