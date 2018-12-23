نشر الأحد ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - انخفضت البورصة السعودية بنحو 1% بمنتصف تعاملات الأحد، تحت ضغط من تراجعات أسهم قطاع البنوك الذي قلص خسائره الصباحية إلى 0.85%، بعد أن تجاوزت 3%.

وضغط إعلان البنوك السعودية، الخميس، عن دفعها نحو 16.8 مليار ريال (4.5 مليار دولار) على السوق، والتي ستدفع هذا المبلغ نظير تسويات لمطالبات زكاة مستحقة عليها، لصالح الهيئة العامة للزكاة والدخل في البلاد.

وتُستحق هذه المبالغ على البنوك بعد توصلها لاتفاق مع الهيئة العامة للزكاة، ينهي الخلاف على طريقة حساب الزكاة بين الجانبين عن 7 سنوات تنتهي في 2017.

وسيدفع مصرف الراجحي، أحد أكبر البنوك السعودية وأوسعها انتشارا، النصيب الأكبر من المبلغ بـ5.4 مليار ريال، 1.4 مليار دولار، وتراجع السهم 1.2% إلى 83.8 ريال، كما سيدفع بنك الرياض نحو 3 مليارات ريال (800 ألف دولار).

وقالت إفصحات البنوك السعودية على موقع سوق تداول إن التسوية ستشمل السنة المالية 2018، كما ستتأثر حقوق المساهمين بالمبالغ المدفوعة، بينما لم توضح البنوك آلية أو توقيت الدفع.

وأوضح تركي فدعق، عضو جمعية الاقتصاد السعودية، لـCNN إن توصل البنوك إلى تسويه يعتبر إيجابيا للمستثمرين المتخوفين من حالة عدم الوضوح التي استمرت حتى التوصل إلى حل.

وقال فدعق إن الأزمة نشأت بالأساس بعد أن كونت البنوك مخصصات أكبر من المطلوب، مما قلص من أرباحها وبالتالي انخفضت الزكاة المدفوعة في الفترة ما بين 2011 و2017.

وعادة ما تدفع البنوك 2.5% من أرباحها الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة كزكاة حسب الشريعة الإسلامية، وتوقع فدعق أن يتم دفع المبالغ خلال العام القادم 2019، موضحا أن الأثر السلبي على الأداء السوقي لن يستمر، إذ أن التوصل لتسوية إيجابي وسيدعم دخول المستثمرين.