تضخم ثروة نواز شريف يودي به للسجن 7 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قضت محكمة المحاسبة الباكستانية، الإثنين، على رئيس الوزراء السابق، نواز شريف، بالسجن لمدة 7 سنوات، لاتهامه في قضايا فساد، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

ووفقا للوكالة، ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن هناك أدلة ملموسة ضد رئيس الوزراء السابق تتعلق بثروة أسرته وعلاقتها بشركة العزيزية للصلب بالمملكة العربية السعودية.

وتأسست شركة العزيزية لانتاج الصلب وفق نظام الاستثمار الأجنبي بالسعودية عام 2000.

وحُكم على نواز شريف في يوليو/ تموز، الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات من قبل المحكمة نفسها، بتهم تتعلق بشراء شقق راقية في لندن، بعدما قضت المحكمة العليا في باكستان، في 28 يوليو/ تموز 2017، بعدم أهليته للبقاء في منصب رئيس الوزراء، على خلفية اتهامات فساد.

كان شريف قد وصف، في وقت سابق، إجراءات محاكمته بأنها ذات دوافع سياسية ومطاردة قضائية، وأُلقي القبض عليه في 13 يوليو/ تموز، قبل أن يتم إطلاق سراحه في سبتمبر/أيلول في انتظار الاستئناف.