الكويت تسمح رسميا بإنشاء جمعيات حماية المستهلك واتحاد لها بشروط

نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أصدر وزیر التجارة والصناعة الكویتی خالد الروضان، قرارا وزاریا يُسمح بموجبه بإنشاء جمعیات حمایة المستھلك واتحاد لھا، لكن بعد استيفاء مجموعة من الشروط، التي حددتها الوزارة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وقالت وزارة التجارة، إن القرار حدد 7 شروط یجب استیفائھا لتأسیس الجمعیة، تمشل ألا یقل عدد أعضائھا المؤسسین عن 50 عضوا، وألا یكون أحد أعضائھا لدیه ترخیص تجاري أو یزاول عملا تجاریا وأن یكون له أعمال تطوعیة في ھذا المجال.

وأضافت في بیان صدر الثلاثاء، أن الشروط تتضمن أيضا، ألا یكون أحد أعضائھا سبق إدانته في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم یرد إلیه اعتباره، وألا یكون عضوا في مجلس إدارة أحدى الجمعیات التعاونیة، أوعضوا في أحدى جمعیات حمایة المستھلك المشھرة الأخرى، أوموظفا في وزارة التجارة والصناعة.

وأوضحت الوزارة، أن طلب إشھار الجمعیة یقدم إلى الأمانة الفنیة للجنة الوطنیة لحمایة المستھلك، ویتم التحقق من توافر الشروط السابقة، على أن تبت الأمانة الفنیة في الطلب خلال 45 یوما وترفع تقریرھا للجنة الوطنیة لحمایة المستھلك لإقراره وعرضه على الوزیر لإصدار القرار اللازم بإشھار الجمعیة.

وأكدت ضرورة أن یتم استیفاء إجراءات الإشھار، وفقا للأحكام المنظمة للجمعیات الأھلیة، مبینة أنه یحق للجنة الوطنیة، وضع معاییر لتحدید مدى الحاجة لإنشاء جمعیات حمایة المستھلك.

وقالت وزارة التجارة، إن القرار أجاز إنشاء اتحاد نوعي للجمعیات المنشأة لأغراض ھذا القانون، وفقا للقواعد التي تقرھا اللجنة الوطنیة لحمایة المستھلك ویصدر بإنشاء ھذا الاتحاد.