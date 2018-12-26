نشر الأربعاء ، 26 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF)، كيريل ديميترييف، إن الصندوق وشركة أرامكو السعودية، وضعا اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة بينهما، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأضاف ديميتريف، أن أرامكو شريك مهم للغاية بالنسبة للصندوق، فهي تعد أكبر شركة نفط في العالم.

وتابع: "في الوقت الحالي، وضعنا اللمسات الأخيرة على المعايير الرئيسية لصفقة توريد شركة "نوفوميت" معدات ضخ روسية الصنع إلى شركة أرامكو السعودية وغيرها من الشركات، وستصبح أرامكو السعودية شريكة في هذا المشروع".

ووفقًا لديميترييف، ستصبح نوفوميت، التي تقدم خدمات حقول النفط، أول شركة روسية تزود معدات أرامكو السعودية، وكذلك ستشارك أرامكو مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في التمويل.

وأشار إلى أنه جار دراسة أشكال مختلفة لفرص استثمار أرامكو في روسيا، بما في ذلك مشروع الغاز الطبيعي "المسال -1" بالقطب الشمالي، ومشروعات بتروكيماويات مختلفة.

وقال ديميترييف: "هذه فرصة لجذب مليارات الدولارات من شركة أرامكو السعودية إلى روسيا، ولذلك ستعمل الشركات الروسية لصالح هذا العملاق بالسعودية."

كان وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قد قال في تصريحات لـ (تاس) في وقت سابق، إن أرامكو والصندوق السيادي للمملكة، على وشك الاستثمار في مصنع معدات لإنتاج النفط الروسي "نوفوميت"، وشركة أوراسيا للحفر.

وقال ديميترييف في المنتدى الاقتصادي الشرقي في سبتمبر/أيلول الماضي، إن الصندوق المشترك بين صندوق الاستثمار المباشر الروسي والصندوق السيادي السعودي، قد يغلق الصفقة بشأن الاستثمار في شركة نوفوميت بحلول نهاية العام.

وأعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، على موقعه الإلكتروني الثلاثاء، أن الصندوق السيادي للاتحاد الروسي، وشركة مبادلة للاستثمار الإماراتية، الثلاثاء، عن استثمار

مشترك لتطوير منصة الخدمات اللوجستية وتقنيات النقل والإمداد (PLT)، على مساحة 43 ألف متر مربع.

وعلق ديميترييف قائلاً: "نعتقد أن قطاع الخدمات اللوجستية يتمتع بإمكانيات قوية للغاية، وسيساعد هذا الاستثمار أكثر من 660 متجراً على زيادة توافر السلع عالية الجودة بأسعار منخفضة، سنستمر في خطتنا لزيادة محفظة PLT إلى مليون متر مربع بعد الاستثمارات في مناطق مختلفة من روسيا".