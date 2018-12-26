دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد الرئيس السوداني، عمر البشير، الثلاثاء، على أن المشاكل الاقتصادية التي تمر بها بلاده مقدور عليها على حد تعبيره، لافتا إلى أنه "لن يطلب العون إلا من الله".

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية على لسان البشير قوله: "إن الغرب ظل يحاصر السودان بسبب رغبة مواطنيه في التمسك بعقيدتهم.. نعلم معاداتهم لنا ولكننا نثق في أن النصر قريب من عند الله، لن نطلب العون إلا من عند الله".

ودعا البشير إلى "تفويت الفرصة على الخونة وأعداء السودان"، وحيا وقوفهم ومساندتهم لبرامج الحكومة التنموية والخدمية وتحقيق السلام والاستقرار، وفقا لما نقلته الوكالة السودانية.

وخرجت تظاهرات في مناطق عدة بالسودان، مع استمرار أزمة الطوابير أمام المخابز بعد ارتفاع سعر رغيف الخبز، الذي تجاوز 3 جنيهات في بعض الولايات، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات، ما اضطر الحكومة إلى تعليق الدراسة في جميع المدارس.