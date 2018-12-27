"أرامكو" السعودية تقتحم قطاع بيع الوقود بالتجزئة لأول مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم "أرامكو السعودية للتجزئة"، تابعة مملوكة لها بالكامل، تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين من وقود السيارات، وذلك في إطار سعي "أرامكو" لتطوير أعمال مستدامة ومربحة تتكامل مع سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وبحسب بيان صادر عن "أرامكو"، الأربعاء، ستقوم الشركة الجديدة بأعمال البيع بالتجزئة لأرامكو السعودية، وتعزيز العلامة التجارية لها، وابتكار خدمات في مجال بيع الوقود، والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود.

وأوضح البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لـ"أرامكو"، أن الشركة ستتميز بقدر كاف من المرونة في أداء أعمالها، مما سيمكنها من التكيف مع التطورات التي يشهدها قطاع التجزئة.

وتعليقًا على تأسيس الشركة الجديدة، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية عبدالعزيز القديمي، "يُعد التكامل التام عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية الوسيلة الأنسب لاكتساب القيمة القصوى من مواردنا، نحن مهتمون بتأسيس هذه الشركة التي تعزز التفاعل في نموذج أعمالنا، وتجعلنا شركاء أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء".

وأوضح أن الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة ستتخذ نهجًا مرحليًا، لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في أنحاء المملكة.

وأضاف القديمي "ستسعى الشركة الجديدة إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة العميل، وتلبية احتياجاته في المقام الأول، وربطها بخدمات وأنواع وقود متميّزة، وتحقيق أهداف تفوق تطلعات العملاء، ما يضمن استمرارية أعمالها على المدى الطويل".