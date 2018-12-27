أسعار النفط تقفز 9% رغم استمرار عوامل الضغط

نشر الخميس ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي (CNN)- قفزت أسعار النفط بقوة، الأربعاء، رغم العوامل التي تضغط على أسواق الخام، وتسببت في هبوط حاد لأسعاره قبيل نهاية عام 2018، لازالت مستمرة.

وارتفعت أسعار الخام في الولايات المتحدة بنسبة 8.7٪، الأربعاء، مسجلة أفضل مكاسب يومية منذ نوفمبر/تشرين ثاني من عام 2016، وذلك أن هوت الأسعار بنسبة 7٪ الإثنين الماضي.

وزاد الخام الأمريكي بـ3.69 دولار للبرميل، أو ما يعادل 8.7%، ليبلغ سعر عند التسوية 46.22 دولار للبرميل، فيما حقق خام القياس العالمي مزيج برنت مكاسب بـ4 دولارات، أو ما يعادل 8%، مسجلا 54.47 دولار للبرميل.

وخسرت أسعار النفط أكثر من 38٪ من قيمتها، منذ أن سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات، قرب 75 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين أول الماضين فيما يجري تداول خام برنت حاليا قرب أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب 2017.

ويمثل النفط، عاملا أساسيا مؤثرا في النمو المستقبلي العالمي، فيما يعكس الانخفاض الحاد في أسعار الخام، المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إضافة إلى زيادة إنتاج الخام الأمريكي، وهبوط أسعار الأسهم.