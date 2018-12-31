هل يصبح 2019 عام السيارات الكهربائية الفاخرة؟

نيويورك (CNN)- - من المتوقع أن يشهد سوق السيارات الكهربائية الفاخرة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، منافسة حادة، خلال 2019، حيث يعد إطلاق سيارة جاكوار آي-بيس في 2018 مجرد بداية.

ومع مطلع 2019 وحتى 2020، ستحصل جاكوار على منافسين من علامات تجارية مثل، أودي، ومرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وبورش، بالإضافة إلى تيسلا التي من المتوقع أن تزيد من حدة المنافسة.

وحتى الآن لم تعرض تيسلا تصميمها الأصغر "واي كروسوفر"، لكن من المتوقع أن تكشف النقاب عنه العام القادم، على أن تبدأ بإنتاجها في 2020.

وفي غضون ذلك، ستقوم أودي بتعزيز تشكيلتها الكهربائية بشكل متسارع، بعد أن كشفت عن "أودي إي ترون" رباعية الدفع في سبتمبر/آيلول، حيث تحصل على 1000 دولار كدفعة مقدمة عن كل سيارة دفع رباعي، على أن يتم توافرها في الولايات المتحدة في الربيع المقبل.

وتم الكشف عن"إي ترون" في سان فرانسيسكو وسط توقعات بأن تصبح الولايات المتحدة أكبر سوق لسيارات الدفع الرباعي، بسعر يبدأ من 75000 دولار، بعد ذلك بشهرين تم كشف النقاب عن سيارة "أودي إي-ترون جي تي" وهي نسخة رياضية، بأربعة أبواب.

وتعتزم أودي المنافسة بتشكيلة سيارات كهربائية أخرى ستشمل "إي-ترون سبورت باك"، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات رياضية، ومن المقرر أن يتم تصنيعها أودي في العام المقبل.

أما بالنسبة لمرسيدس، فكشفت عن أولى سياراتها الكهربائية ذات الدفع الرباعي، ولا يبدو أن سيارة مرسيدس ونظيرتها من أودي تختلفان كثيرا عن سيارات الدفع الرباعي التي تعمل بالوقود، سوى في تصميمها الرياضي فقط، على أن تدخل سيارة مرسيدس الكهربائية الجديدة حيز الإنتاج العام المقبل، وأن تكون متاحة في الولايات المتحدة في 2020.

وستدخل بورش المنافسة بسيارتها "تاي كان" كأول سيارة كهربائية بالكامل نهاية العام المقبل، بقدرة 600 حصان ما يتيح الانتقال من سرعة صفر إلى 60 ميل في الساعة في 3.5 ثانية فقط.

لكن بالنسبة إلى بي إم دبليو، فسوف تدخل ضمار المنافسة في مجال السيارات الكهربائية ذات الدفع الرباعي تخطط لبيعها بحلول 2021 بنسخة " فيجن إي نيكست"، وتم تصميم المقابض والشاشات لإخفاء نفسها عندما لا تكون هناك حاجة إليها.

ميشيجان هي الأخرى تخطط لدخول المنافسة بعدة سيارات كهربائية رباعية الدفع، صممت للسير على الطرق الوعرة، حيث تحاول الشركة تسويقه على أنه أمر لا يوجد عادة في السيارات الكهربائية، وتتوقع الشركة طرحها للبيع في أواخرعام 2020.