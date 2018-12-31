العريان: 3 أسباب ترجح استمرار تقلبات الأسواق في 2019

نيويورك (CNN) – حذر الخبير الاقتصادي العالمي، محمد العريان، من أن الأسواق المالية قد تشهد مزيدا من التقلبات والتذبذب خلال عام 2019، ناصحًا المستثمرين بالاستعداد لذلك، إلا أنه يرى أن تعرض الاقتصاد العالمي لحالة ركود في المدى القريب "أمر غير مرجح".

وقال العريان، وهو كبير المستشارين الاقتصاديين لدى شركة "أليانز" للتأمين، في مقال نشرته "فوكس نيوز صنداي"، إن حدوث تباطؤ في الاقتصاد العالمي، سيتطلب حدوث خطأ سياسيا كبيرا، أو أزمة سوقية ضخمة.

ويتوقع أن يتراوح النمو في العام المقبل بين 2.5٪ و3٪، وأن ترتفع الأجور بنسبة 3٪ أو أكثر، إلا أنه حذر المستثمرين من الاستعداد لمزيد من تقلبات السوق.

وقال العريان "لن تكون مفاجأة إذا رأينا تقلبات بـ1000 نقطة على مؤشر داو جونز، ربما يكون هذا هو الواقع الجديد لبعض الوقت، بعد سلسة من المكاسب للسوق منذ عام 2017 ، من الطبيعي أن نشهد مثل هذه التقلبات".

ويعزو العريان، توقعاته باستمرار حالة التذبذب لأسعار الأسهم بشكل كبير في عام 2019، إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن الأسواق لا تحب حالة عدم اليقين المتزايد في الاقتصاد العالمي ، ولا سيما أوروبا والصين.

أما السبب الثاني، فيتمثل في أن البنوك المركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لم تعد تشتري الأوراق المالية ، كما أنهم لم يعودوا يبقيون أسعار الفائدة منخفضة.

وبحسب العريان، فإن العامل الثالث يتمثل في أن "وول ستريت" غيرت موقفها، فلم يعد الأمر يتعلق بشراء الأسهم، وإنما يتعلق بعمليات البيع، فيمكن أن تزداد تقلبات السوق من خلال التداول الإلكتروني، مما قد يؤدي إلى المزيد من عمليات البيع والارتفاعات المبالغ فيها.

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بسبب قيام الأخير برفع سعر الفائدة، وأثارت تصريحات ترامب انتقادات من الخبراء، الذين رأوا أنها تعد على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

ويرى العريان، أن ترامب ربما يكون محقا، في القول بأن الاحتياطي الفيدرالي "بحاجة إلى أن يشعر بما يحدث فيما وراء الاقتصاد المحلي" عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات برفع أسعار الفائدة.

وقال العريان، "إن استقلال البنك المركزي مهم جدا للاستقرار الاقتصادي، الذي هو مفتاح النمو الاقتصادي".