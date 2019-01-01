2018 عام مؤلم لأسواق الأسهم العالمية.. فما المتوقع في 2019؟

لندن -(CNN)- شهدت أسواق الأسهم حول العالم، ضربات موجعة، وخسائر حادة، خلال عام 2018، الأمر الذي ينذر بمزيد من الانخفاضات في عام 2019، بحسب محللين.

وتضررت الأسواق في جميع أنحاء العالم، متأثرة بمجموعة من العوامل، منها الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، ومخاوف ارتفاع أسعار الفائدة، والصفقات الجيوسياسية وعلى رأسها "بريكست".

وانخفض مؤشر "FTSE All-World"، الذي يتابع آلاف الأسهم في عدد من الأسواق، بنسبة 12% خلال عام 2018، مسجلا أسوأ أداء منذ الأزمة المالية العالمية، ومقابل مكاسب قاربت الـ25٪ في عام 2017.

ويتوقع محللون، مزيدا من التقلبات والخسائر خلال الفترة المقبلة، حيث حذر نيل شيرينغ، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس، من أن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل "أكثر تحديًا"، ومن المرجح أن يكون للنمو الاقتصادي الضعيف، آثارًا سلبية كبيرة على الأسواق المالية.

وكتب شيرينغ في مذكرة بحثية "نتوقع أن تعاني أسواق الأسهم العالمية مرة أخرى في عام 2019، مع احتمال أن تشهد الأسهم الأمريكية أكبر الانخفاضات".

كانت الأضرار خلال عام 2018، أكثر وضوحاً في الأسواق الصينية، حيث عاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من التوقعات السلبية لحركة التجارة العالمية، ومحاولات الحكومة لكبح الإقراض، بعد الارتفاع المتسارع في مستويات الديون.

وخسر مؤشر شانغهاي المركّب بنسبة تقارب 25٪، خلال عام 2018، كما انخفض مؤشر شينزن المركب، الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا في الصين، بأكثر من 33٪ خلال نفس الفترة، في هونغ كونغ، هبط مؤشر هانغ سنغ بنسبة 14٪.

ومن المتوقع أن تكون التأثيرات الاقتصادية السلبية، الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة، مما سيضر بالصادرات الصينية وأرباح الشركات.

وشهدت أسواق أخرى في آسيا، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، خسائر ملحوظة خلال عام 2018، حيث تراجع مؤشر كوسبي 17٪ في سيول، وانخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 12٪، في حين سجلت خسائر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا ما يقرب من 18٪.

وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر داكس في فرانكفورت بأكثر من 18٪خلال عام 2018، وتضررت شركات صناعة السيارات الألمانية بشكل خاص من مخاوف الحرب التجارية، واختبارات الانبعاثات الجديدة.

وتراجعت سوق الأسهم الرئيسية في ميلانو، إيطاليا، بنسبة 16٪ وسط مخاوف بشأن خطط الإنفاق التي اقترحتها الحكومة.

وانخفض مؤشر IBEX في إسبانيا بنسبة 15٪، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 11٪.

لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يشكل خطرًا كبيرًا على أوروبا خلال عام 2019، فمن المتوقع أن تتضرر الأسهم البريطانية، إذا خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، كما يمكن أن تتأثر أيضا الشركات الأجنبية التي تعمل في البلاد.

وفي الولايات المتحدة، شهدت مؤشرات الأسواق خلال عام 2018 أسوأ أداء منذ عام 2008، وانخفض مؤشر داوجونز بنسبة 6.7٪، ومؤشر S & P 500 بنسبة 7٪، فيما تراجع مؤشر ناسداك 4.6٪.

ورغم أن الخسائر السنوية في الأسواق الأمريكية، ليست كبيرة، مثلما حدث في بعض الأسواق الأخرى، إلا أن وول ستريت شهدت تقلبات حادة خلال عام 2018.