تسلا تخفض أسعار سياراتها 2000 دولار في أمريكا.. فما السبب؟

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- تعتزم شركة "تسلا"، العاملة في صناعة السيارات الكهربائية، تخفيض أسعار سياراتها في الولايات المتحدة بقيمة 2000 دولار لمكافحة التخفيض الضريبي الفيدرالي للمشترين.

وبدأ الائتمان الضريبي الممنوح للمشترين من تسلا في الانخفاض اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، عندما أصبحت أول شركة لتصنيع السيارات في الولايات المتحدة تبيع أكثر من 200 ألف سيارة إضافية؛ إذ صممت الحكومة برنامج التخفيض الضريبي للمشترين من صناع السيارات، حتى يصلوا لبيع هذا العدد .

وكان يحق لمشتري السيارات الكهربائية في أمريكا، الحصول على ائتمان ضريبي قدره 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية، لكن اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني الجاري، لن يحصل مشترو سيارات تسلا سوى على نصف هذه القيمة، أو 3750 دولارًا خلال الأشهر الستة المقبلة، على أن ينخفض ​​الائتمان إلى 1875 دولار في يوليو/تموز، قبل أن يتم إلغاؤه بحلول عام 2020.

وقالت تسلا في بيان، الأربعاء: "إننا نتخذ خطوات لامتصاص جزئي لخفض الائتمان الضريبي الفيدرالي للسيارات الكهربائية". وقد يكون تخفيض السعر خبرًا جيدًا للمشترين من تسلا، ولكنه كان خبرًا سيئًا للمستثمرين؛ لأنه قد يؤدي لتخفيض السعر إلى انخفاض قدره 180 مليون دولار في الإيرادات كل ثلاثة أشهر ، استنادًا إلى مبيعات تسلا في الربع الأخير من 2018، حيث تسببت هذه الخطوة في انخفاض سهم تسلا بنسبة 8%.

ويأتي التخفيض التدريجي للائتمان الضريبي في وقت تستعد فيه تسلا لبيع نسخة من سيارتها طراز 3 سيدان بقيمة 35 ألف دولار، وهي المرة الأولى التي ستستهدف فيها السوق الضخمة السعرية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون موسك، في مقابلة على "60 دقيقة" إنه يتوقع أن تكون النسخة المنخفضة السعر من النموذج 3 متاحة في غضون 5 إلى 6 أشهر.

كما أعلنت تسلا عن إنتاج مرتفع ومبيعات قوية للربع الأخير؛ حيث ارتفع إجمالي المبيعات بنسبة 8٪ وارتفعت مبيعات الطراز 3 بنسبة أكثر من 13٪ إلى 63150 سيارة، ليصل بذلك معدل انتاجها الأسبوعي إلى 4900 سيارة من موديل 3، لتقترب من هدفها المتمثل في انتاج 5 آلاف سيارة أسبوعيا.

وقال دانييل ايفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية إن القلق الأكبر على الشركة والمستثمرين بها هو خفض السعر الذي قال إنه جاء بمثابة مفاجأة. فيما أوضحت شركة تسلا أنها باعت نحو 245.2 ألف سيارة في عام 2018.