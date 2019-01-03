أسهم "آبل" تخسر 55 مليار دولار في يوم واحد.. فما السبب؟

نيويورك (CNN)- تكبدت أسهم شركة "ابل" الأمريكية، خسائر حادة، في تعاملات الأربعاء، بلغت نسبتها 8%، بما يعادل 55 مليار دولار من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركة، بعد إعلان الشركة عن تباطؤ مبيعاتها في الأسواق الصينية.

وتسبب هذا الإعلان في حدوث صدمة كبيرة للمستثمرين في أسواق المال الأمريكية، ودفع أسهم الشركة لانخفاض حاد فور بدء التداولات.

وحذرت "آبل"، في رسالة من رئيسها التنفيذي تيم كوك، الاربعاء، المستثمرين من انخفاض متوقع لمبيعاتها من أجهزة الـ"آيفون" خلال موسم العطلات في الصين، في ظل الحرب التجارية المستمرة بين بكين والولايات المتحدة، إضافة إلى عوامل أخرى مثل تقديم شركات أخرى منافسة بدائل أرخص من منتجات "آيفون".

وتعتبر الصين سوقا ضخمة لمنتجات شركة "آبل"، حيث تشكل حوالي 15٪ من إيراداتها على مستوى العالم.

كتب كوك في الرسالة، "في حين توقعنا بعض التحديات في الأسواق الناشئة الرئيسية، إلا أننا لم نتوقع حجم التباطؤ الاقتصادي، لا سيما في الصين"، مشيرا في الرسالة إلى تداعيات تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

وتتوقع "آبل" أن تبلغ عائداتها خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول نحو 84 مليار دولار، مقارنة مع تقديرات سابقة تتراوح بين 89 مليار و93 مليار دولار.

وشكلت مبيعات الـ"آيفون" المصدر الرئيسي لإيرادات شركة آبل لعدة سنوات، حيث مثلت ما يقرب من 60٪ من إجمالي مبيعات الشركة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

وإضافة إلى تأثير ضعف المبيعات في السوق الصينية، أشار كوك في رسالته، إلى أن عدد الأشخاص الذين يقومون بشراء أجهزة الـ"آيفون" الجديدة ليس بنفس القوة، التي كانت الشركة تتوقعها في أسواق أخرى أكثر تطوراً.