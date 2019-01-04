خسائر آبل تُكلف وارين بافيت 4 مليارات دولار

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- تسببت تراجعات سهم شركة آبل الأمريكية، الخميس، في خسارة المستثمر الشهير، وارين بافيت، نحو 4 مليارات دولار.

ويمتلك بافيت حوالي 252.5 مليون سهم في آبل، من خلال شركة بيركشاير هاثاواي، مما يجعلها ثاني أكبر مستثمر في الشركة، كما تمثل آبل 25.7٪ من إجمالي محفظة استثمارات بيركشاير، وهي أكبر شركة يمتلكها بافيت.

وهبطت أسهم أبل 9٪ صباح الخميس، بضغط من تحذير الشركة من تراجع مبيعاتها، لتنخفض القيمة السوقية لملكية بيركشاير في آبل إلى 36.2 مليار دولار، مقارنة بحوالي 40 مليار دولار الأربعاء. وأشاد بافيت بأبل ومديرها التنفيذي، تيم كوك، مرارا خلال العامين الماضيين،

وقال بافيت لـCNBC في أغسطس/آب الماضي إنه لا يركز على مبيعات آيفون في الربع القادم أو العام المقبل، مضيفًا أنه يحب آبل بسبب وجود مئات الملايين من الأشخاص يُمارسون حياتهم العملية بواسطة منتجها الأبرز آيفون، وأضاف أنه ليس لديه آيفون، بينما يستخدم آيباد.

ويرى بافيت أن سعر هاتف آيفون غير مُبالغ فيه، رغم وصول سعره 1000 دولار لبعض الطرازات الأعلى - وهو السعر الذي يعتبره كثيرون الآن مكلف للغاية بالنسبة للمستهلكين في الأسواق الناشئة مثل الصين والهند.

ولم يتسن على الفور الاتصال بيركشاير هاثاواي للتعليق، كما أنها ليست الشركة الاستثمارية الكبيرة الوحيدة التي تتعرض لضرر من مشكلات شركة أبل.

ويمتلك صندوق الاستثمار العملاق "فانجارد" أكبر حصة في أسهم آبل، بنحو 340 مليون سهم، كما تعد بلاك روك و "State Street" و "Fidelity" من بين أكبر خمسة مستثمرين في آبل.

وهوى سهم بيركشاير بأكثر من 4٪ الخميس، وتعد المشاكل التي تواجهها شركة آبل هي الأحدث في محفظة بافيت الاستثمارية، ولكنها ليست الوحيدة إذ تمتلك حصة كبيرة في بنك "Wells Fargo" الذي يعاني فضائح، كما تتضمن استثماراتها أيضا، كرافت هاينز وجولدمان ساكس.