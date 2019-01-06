نائب روحاني: أمريكا تستهدف معیشة الشعب الإیراني وخنق الاقتصاد

نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--أكد النائب الأول للرئیس الإیراني، اسحاق جهانغیري، أن أمريكا تستهدف معيشة الشعب الإيراني، من خلال التضییق عليه، والسعي لخنق اقتصاد البلاد، ووضع العقبات أمام واردات البلاد، خاصة السلع الأساسیة، والمواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج.

وقال جهانغیري بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "مخطط الأعداء هو فرض الحظر على العناصر الرئیسیة لاقتصاد البلاد، والتضییق على الشعب الإیراني، الهدف الأهم للامريكان هو خلق العقبات أمام واردات البلاد، ومنها المواد الخام للإنتاج والسلع الأساسیة التی یحتاجها المواطنون".

جاء ذلك خلال لقاء جهانغیري، السبت، المدیر التنفیذی لشركة الملاحة البحریة الإیرانیة محمد سعیدی، وعدد من مديري الشركات العاملة في نفس القطاع.

وأضاف جهانغیري الذي يتولى أيضا رئاسة لجنة قیادة الاقتصاد المقاوم فی البلاد، "أمريكا تسعى لوقف أهم مصدر لعوائد البلاد، الا وهو بیع النفط، وحسب اوهامهم فقد أرادوا تصفیر مبيعات النفط الإیراني إلا أنهم فشلوا في ذلك".

وتابع "تمكنا لغایة الآن من بیع النفط بالقدر اللازم، والحصول علي عوائده المالیة، كما أن عوائد صادرات البلاد من السلع غیر النفطیة، هی بالقدر الذی یمكننا من إدارة البلاد".

وأوضح جهانغیري، أن قطع الشركات الأجنبیة للملاحة البحریة تعاونها مع إیران بسبب الحظر، يضاعف المسؤولیة الملقاة على عاتق شركات الماحة المحلیة، من أجل منع حدوث أی خلل فی وتیرة واردات وصادرات السلع.