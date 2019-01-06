الإمارات تبني مصفاة نفط في باكستان

نشر الأحد ، 06 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)- قال وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني، فؤاد حسين شودري، الأحد، إن الإمارات العربية المتحدة ستبني مصفاة للنفط في بلاده، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية.

وأضاف الوزير، أن هناك مناقشات مع الجانب الإماراتي كذلك بشأن الحصول على تسهيلات في سداد المدفوعات المؤجلة المستحقة للإمارات مقابل واردات نفطية.

‌‎كانت الإمارات قد أعلنت مؤخرا عن تقديم وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في المصرف المركزي الباكستاني، دعمًا للاقتصاد المحلي، تأكيدا على التزام الإمارات الدائم بجانب الشعب الباكستاني، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وزار ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، باكستان، الأحد، بناء على دعوة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، لبحث علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية.

وأشار وزير الإعلام الباكستاني، إلى أن الزيارة ستساعد في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، وأن المباحثات الرسمية على مستوى الوفود تركزت على الأمور المتعلقة بالاستثمارات الضخمة.

وعقد رئيس الوزراء الباكستاني وولي عهد أبو ظبي جلسة مباحثات رسمية على مستوى الوفود، اتفق الطرفان خلالها على اتخاذ كافة الخطوات لتعزيز حجم التجارة الثنائية بين البلدين، وبحث الطرفان التعاون الثنائي الجاري بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع باكستان وتعمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين البلدين على مختلف الأصعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية عن ولي عهد أبو ظبي، تأكيده بأن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية والتجارية يتجه إلى الأفضل، مشيرا إلى التوافق على ضرورة تعزيز هذه العلاقات خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته مؤخرا دولة الإمارات العربية المتحدة للبنك المركزي الباكستاني لتعزيز السياسة المالية، كما ثمن المبادرات ومشاريع البنية التحية والخدمية التي تنفذها دولة الإمارات لتحسين الخدمات في البلاد.

ورحب عمران خان باستثمار دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات بما فيها النفط والغاز والبنية التحتية والموانئ في البلاد.