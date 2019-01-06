في دبي.. تطبيق جديد لتوصيل الوقود إليك أينما كنت

دبي، الامارات العربية المتحدة (CNN)-- لا حاجة للانتظار طويلاً في محطات الوقود لملء خزان مركبتك، إذ يمكن للوقود الآن أن يأتي إليك حيثما كنت.

وأُطلق حديثاً في دبي تطبيق "CAFU" لخدمة توصيل الوقود، الذي يتيح للمستخدمين التسجيل فيه وتحديد مواقع مركباتهم للتزود بالوقود حيثما كانوا خلال ساعة واحدة فقط. كما تتوفر الخدمة في إمارتي الشارقة وعجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي ومؤسس التطبيق، راشد الغرير، لموقع CNN بالعربية: " الهدف من CAFU هو توفير كل سبل الراحة لسكان دولة الامارات العربية، وتخليصهم من عناء الانتظار بمحطات الوقود،" مضيفاً أن "التطبيق يوفر خيارات متعددة كتحديد مقدار الوقود ووقت التزويد إضافة إلى إمكانية حجز وقت تسليم لاحق خلال اليوم." كما بإمكان المستخدمين طلب الوقود بقيمة 40 درهماً على الأقل وصولًا إلى تعبئة الخزان بالكامل.

وتتم عملية الدفع عبر البطاقة الائتمانية، إذ يقوم المستخدم باختيار إما رسوم توصيل لمرة واحدة بقيمة 18 درهماً، أو اختيار رسوم اشتراك شهرية لعمليات تسليم غير محدودة مقابل 45 درهماً، يطلق عليها اسم "CAFU PLUS". وأكد الغرير، أن "تكلفة الوقود تماماً مثل التكلفة المعتادة." وتتوفر الخدمة على مدار 24 ساعة يومياً.

وأُطلق التطبيق خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولا يعتبر للطوارئ بل هدفه تجنيب السكان من الوصول إلى مرحلة التعطل في الطريق، وعلى سبيل المثال، إذا كان المستخدم يعمل يومياً فبإمكانه الاشتراك بالخدمة الشهرية حيث يسمح له التطبيق بجدولة أوقات تناسبه للتزود بالوقود على مدار الشهر، وبذلك لن ينفذ منه الوقود ولن يضطر للذهاب والانتظار في المحطة.

وبحسب الغرير، تعتبر عملية تعبئة الوقود آمنة جدا وتتوافق مع كل معايير السلامة العالمية، مضيفاً: "يخضع كل العاملين والذي يطلق عليهم اسم pilots لتدريبات مكثفة لتأهيلهم للتعامل مع شتى الظروف،" مشيراً إلى أن القيمين على التطبيق يسعون إلى التوسع في منطقة الخليج بكاملها.