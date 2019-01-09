نيسان تنافس تسلا وجنرال موتورز بسيارة كهربائية جديدة.. ما إمكانياتها؟

(CNN)-- كشفت شركة نيسان اليابانية، الثلاثاء، عن نسخة جديدة من سيارتها الكهربائية "Leaf"، والتي ستتنافس بشكل أكبر مع سيارات مثل شيفروليه بولت EV ، والإصدار الأساسي من طراز تسلا 3.

تتميز سيارة نيسان الجديدة بسعرها المنخفض نسبيا، مقارنة بسيارة شيفروليه، بالإضافة لكونها موفرة للطاقة أيضا، وستكون أقرب إلى سيارة بولت EV في المسافة التي تقطعها مع كل شحنة والسعر أيضا، وإن لم تعلن الشركة عن السعر النهائي للسيارة بعد.

ويمكن لسيارة نيسان "Leaf Plus" قطع مسافة 226 ميلاً في كل شحنة، وهي أقرب إلى مجموعة شفروليه بولت EV، كما يمكن أيضا أن تصل لسرعات أعلى.

ومن المحتمل أن يكون سعر السيارة أقرب إلى الحد الأدنى من سعر شيفورليه بولت عند 36 ألف دولار، وهو نفس المستوى السعري لطراز 3 الاقتصادي من تسلا عند سعر 35 ألف دولار، إلا أن تسلا لم تبدأ في إنتاجها بعد.

وستظل سيارة نيسان Leaf، التي تبلغ قيمتها 30 ألف دولار، متوفرة للعملاء الذين يرغبون في إنفاق مبالغ أقل ولا يجدون مشكلة مع سيارة تقطع 150 ميلاً فقط مع كل شحنة، إلا أن "Leaf Plus" الجديدة ستسمح لشركة نيسان بجذب العملاء المستعدين للدفع مقابل أداء أفضل قليلاً وأقل قلقاً من المسافة المقطوعة.

وبالإضافة إلى ميزة المسافة الإضافية، فإن Leaf Plus لديها أيضاً محرك كهربائي بقوة تصل إلى 160 كيلو وات، أو 215 حصان ، مقارنة بـ 110 كيلو وات في الطراز الأساسي. لتقلص نحو 13% من زمن التسارع، وفقًا لنيسان ، كما ترتفع السرعة القصوى من 90 ميلاً في الساعة إلى 100.

وتتوفر السيارة الجديدة أيضا مع نظام ProPilot Assist، الذي يجمع بين نظام تثبيت السرعة، ويحافظ على مسافة آمنة من السيارات الأخرى على الطرق السريعة.