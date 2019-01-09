ارتفاع احتياطيات النفط والغاز في السعودية.. فكم بلغت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة "ديغويلر آند ماكنوتن" أظهرت زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز بالمملكة.

ووفقا لبيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، بلغت الاحتياطيات النفطية في المملكة 263.1 مليار برميل من النفط مقابل 260.9 مليار برميل بنهاية عام 2017، بزيادة 2.2 مليار برميل، كما ارتفعت احتياطيات الغاز بواقع 17 تريليون قدم مكعب قياسية لتسجل 319.5 تريليون قدم.

وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للسعودية ودولة الكويت، علمًا بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة، البرية والبحرية مجتمعة، تبلغ 5.4 مليار برميل بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.

وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارًا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إن هذه المراجعة قد سلطت الضوء أيضًا على 3 ثلاث حقائق مهمة أخرى، أولها أن هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضاً من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم، والثانية أن كثافة انبعاثات الكربون الصادرة عن أعمال إنتاج النفط وما يرتبط بها من أعمال الحرق في الشعلات في أرامكو السعودية تعد من أقل المعدلات على مستوى العالم.

وأضاف الفالح: "هذه المصادقة تؤكد المبررات التي تجعل كل برميل تنتجه المملكة وأرامكو هو الأكثر ربحية في العالم، مما يجعلنا نؤمن بأن أرامكو السعودية هي الشركة الأكثر قيمة في العالم، بل والأكثر أهمية".