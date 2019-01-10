السعودية تطرح سندات بـ7.5 مليار دولار.. والأسواق تغطيها 3.6 مرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، أنها أتمت طرح الإصدار الرابع من السندات الدولية، بقيمة تبلغ 7.5 مليار دولار، وذلك ضمن برنامج الحكومة الدولي لإصدار أدوات الدين.

قالت الوزارة، في بيان، إن الطرح يتوزع على على شريحتين، الأولى قيمتها 4 مليارات دولار لسندات أجلها 10 سنوات تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 3.5 مليار دولار لسندات أجلها 31 سنة تستحق عام 2050.

وأضافت الوزارة أن الطرح شهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل إجمالي طلبات الاكتتاب حوالي 27.5 مليار دولار، بمعدل تغطية بلغت 3.6 مرة.

يذكر أن المملكة أصدرت 52 مليار دولار سندات وصكوك في الأسواق الدولية، بلغت قيمة الطلبات الإجمالية عليها 202 مليار دولار.

وبدأت وزارة المالية منذ 20 أكتوبر/تشرين الأول 2016 في إصدار أدوات مالية بالأسواق الدولية، آخرها كان في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وبلغ عدد أدوات الدين التي أصدرتها السعودية خمسة إصدارات، اثنان منها صكوك وثلاثة منها سندات دولية

وتلجأ الحكومات لإصدار السندات والصكوك، لجمع التمويل اللازم لها سواء لسد عجز الموازنة أو توجيهها لمشروعات بعينها، حيث تعد السندات والصكوك أدوات دين يكتتب فيها المؤسسات التي ترغب في ضخ أموالها في الأدوات ذات الدخل الثابت.