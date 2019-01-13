موانىء دبي تستحوذ على 71% من شركة في تشيلي بقيمة 358 مليون دولار

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت موانىء دبي العالمية، الأحد، توقيع اتفاقية تستحوذ بموجبها على حصة 71.3% من أسهم شركة "بويرتوس واي لوجستيكا أس إيه" (بولوجسا) التي تمتلك محطتي تداول حاويات في تشيلي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وذكرت الوكالة، أن عملية الاستحواذ ستنفذ من خلال عرض مناقصة لشراء جميع الأسهم القائمة في الشركة، على أن تقدم "موانئ دبي العالمية" بموجب المناقصة مبلغاً قدره 502 ملايين دولار مقابل الحصول على ملكية 100 في المائة من الأسهم.

ووفقا لقيمة الشركة الإجمالية، تبلغ قيمة استحواذ موانئ دبي على 71% منها نحو 358 مليون دولار.

ومن المقرر أن يتم إستكمال تنفيذ الصفقة في النصف الأول من عام 2019، بعد خضوعها للموافقات التنظيمية على أن تحقق عملية الاستحواذ أرباحاً متراكمة بنهاية العام المالي الأول، بعد الدمج.

قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، سلطان أحمد بن سليّم، إن صفقة الاستحواذ الجديدة ستوسع بصمة المجموعة من خلال دخولها إلى تشيلي التي تعدّ من أكثر الإقتصادات تطورا في أمريكا اللاتينية.

أضاف قائلاً: "عرض القيمة الإجمالي لهاتين المحطتين جذابا للغاية وستساهم إضافة المزيد من الطاقة الاستيعابية إلى محفظة المجموعة في تحفيز القيمة طويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة".

وشدد بن سليّم على أن هذا الاستحواذ الجديد يعزز من جهود موانئ دبي العالمية من خلال تواجدها العالمي لترسيخ مكانة وسمعة دبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية.

وتدير "بولوجسا" عقد امتياز طويل الأجل في محطة ميناء "بويرتو سنترال" (بيه سي إي)في سان انطونيو، في المنطقة 5 في وسط تشيلي بالإضافة إلى امتلاك وتشغيل محطة "بويرتو ليركن" (بيه إل كيو) في المنطقة 8 جنوب تشيلي.

وبلغت الديون الصافية للشركة المدرجة في سوق سانتياجو للأوراق المالية 226 مليون دولار بنهاية سبتمبر/آيلول 2018.

وتعد كل من "بيه إي سي" و"بيه إل كيو" من المحطات البحرية "الأفضل في فئتها" في الأسواق التي تخدمها ولديها حقوق تشغيل طويلة الأمد وتنويع قوي في البضائع وقدرة كبيرة على التوسع.