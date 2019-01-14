مسؤول إیراني: نستخدم "أسواق الظل" للالتفاف على الحظر الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قال مساعد وزیر النفط الإيراني للشوون الدولیة والتجاریة، أمیر حسین زمانی نیا، إن ظروف الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية حاليا على البلاد، تجعل من الصعب الاحتفاظ بأسواق بيع النفط فی الوقت الحاضر، مضيفا "من حسن الحظ، أن إیران توصلت إلى أسواق الظل التی یمكن استخدامها في تصدیر النفط الخام، لكن لا نريد أن نعطي ايضاحات حولها، لأن العدو يستغل هذه المعلومات".

و"أسواق الظل" أو الأسواق الموازية، هي سوق تعمل في السر، وتستخدم استراتيجيات استثمارية متطورة، كما أنها تعمل بدون تراخيص، أو سجلات رسمية، وبدون أدنى رقابة.

وأضاف زمانی نیا خلال حضوره المؤتمر السنوی الثالث عشر لاتحاد مصدّری النفط والغاز والمنتجات البتروكیماویة مساء الأحد، "نحن فی حرب اقتصادیة غیر متكافئة، ولكن البلاد لیست فی أوضاع سیئة، وسنواجه الحظر بكل طاقتنا وسنخرج ظافرین"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأوضح أن هناك العدید من الفرص المتاحة لتصدیر المنتجات النفطیة، والتی لم یتم استخدام جمیعها، إضافة إلى الفرص التصديرية المتاحة فی دول الجوار مثل العراق وتركیا وأفغانستان، حیث یمكن للمصدرین الانتفاع منها.

وطالب مساعد وزیر النفط، بتشكيل لجنة دراسات لصادرات المشتقات النفطية؛ والذهاب إلى أسواق جدیدة من أجل تصدیر هذه المنتجات.

وبشأن الآلیة المالیة الأوروبیة، قال زمانی نیا "نحن نتابع هذه القضیة مع الأوروبیین یومیًا، وبالرغم من أن الأوروبیین یخضعون للهیمنة الأمریكیة، لكن لم یقل أحد فی أوروبا أن الآلیة یستحيل تنفیذها".

وأشار إلى أن استخدام هذه الآلیة، ستساعد على توسیع العلاقات التجاریة والمالیة مع أوروبا، ومع شركاء تجاریین آخرین؛ مؤكدا : نأمل فی أن تستفید أوروبا من الفرص المتاحة لدیها.